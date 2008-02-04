Харківський аеропорт працює у звичному режимі

Харківський аеропорт у другій половині дня в понеділок працює у звичному режимі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту, туман, який зранку не давав працювати, розвіявся, і всі рейси, котрі відкладалися, зокрема, на Стамбул, Київ та Москву, на цей час вже виконані. Першим сьогодні відбув літак на Київ о 12.10 (за розкладом виліт о 7.10).

Представник аеропорту висловив упевненість, що всі рейси, які заплановані на понеділок, 4 лютого, а їх по 11 на виліт і на прийом, будуть повністю виконані.