У Харкові горів тролейбус

Харків. 4 лютого. УНІАН. Тролейбус 31-го маршруту (пр.Московський - вул.Н.Ужвій) горів вранці 4 лютого в Харкові, на перехресті Салтівського шосе і пр.50-річчя СРСР.

Як повідомили агенції "SQ" у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Харківській області, інформація про пожежу надійшла о 9.04. Водій встиг зупинити тролейбус і відкрити двері: пасажири, що знаходилися в салоні, залишили його. Вогонь розповсюдився на 35 кв.м. Пожежу було ліквідовано о 9.58. Загиблих і постраждалих немає.

За попередніми даними, причина виникнення пожежі - коротке замикання електрокабеля. Збиток наразі встановлюється.

Як повідомив "SQ" начальник служби руху ХКП "Міськелектротранс" Олександр Укис, незважаючи на пожежу рух тролейбусів не припинявся.