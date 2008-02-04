Невідомі вторглися у приміщення КРУ
15:12, 04 лютого 2008Харьків
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Когось добряче перевірили?
Харків. 4 лютого. УНІАН. Проникнення у приміщення Контрольно-ревізійного управління (КРУ) в Харківській області (Держпром, 4-й під`їзд) зафіксовано 4 лютого.
Як повідомило агенції "SQ" інформоване джерело в КРУ, відкрито сейфи, викрадено ключі від ряду приміщень. На місці події працює міліція. Кореспондентові "SQ" не вдалося зв`язатися ані з приймальнею КРУ в Харківській області, ані з в.о. керівника КРУ Олексієм Щербаковим.
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