Невідомі вторглися у приміщення КРУ

Харків. 4 лютого. УНІАН. Проникнення у приміщення Контрольно-ревізійного управління (КРУ) в Харківській області (Держпром, 4-й під`їзд) зафіксовано 4 лютого.

Як повідомило агенції "SQ" інформоване джерело в КРУ, відкрито сейфи, викрадено ключі від ряду приміщень. На місці події працює міліція. Кореспондентові "SQ" не вдалося зв`язатися ані з приймальнею КРУ в Харківській області, ані з в.о. керівника КРУ Олексієм Щербаковим.