Добкін не звітуватиме про підготовку до Євро-2012

Харків. 4 лютого. УНІАН. Керівники 4 українських міст сьогодні звітуватимуть прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО про підготовку до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, за даними прес-служби, сьогодні відбудеться засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу під головуванням прем’єр-міністра.

Про підготовку міст, в яких відбуватимуться матчі, до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу доповідатимуть міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО, міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, виконуючий обов’язки голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Мер Львова доповість про ситуацію з підготовкою ключових об’єктів, зокрема стадіону, аеропорту, транспортної інфраструктури, лікарень, зазначили у прес-службі Львівської міськради.

Про участь у засіданні в Києві мера Харкова, де також триває підготовка до Євро-2012, не повідомляється.

За інформацією прес-служби Харківської міськради, міський голова М.ДОБКІН перебуває у Зальцбурзі.