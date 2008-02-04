У НУНС не всі за перевибори мера Харкова

Харків. 4 лютого. УНІАН. Анатолій Матвієнко, народний депутат від блоку «Наша Україна — Народна Самооборона», в інтерв`ю газеті «Дело» назвав безвідповідальними заяви політиків (від НУ-НС та БЮТ) під час виборчої кампанії «про те, що назавтра після нашого приходу мера не буде». Йдеться про дострокові вибори мерів Києва і Харкова.

«Як би мені не подобався мер Вінниці Дворкіс, з яким я працював, будучи головою Вінницької обладміністрації, я ніколи не міг собі дозволити заявити, що він завтра не буде міським головою, - сказав Матвієнко. - Це право громади, місцевої ради, це право Конституції і законів. Апріорі називати одного злочинцем, а іншого ні — не можна». Політик додав, що депутати, які робили подібні заяви, на його думку, мають нести відповідальність.

Перевибори повинні відповідати законам і Конституції – на цьому Матвієнко має намір наполягати до кінця. «Не подобаються закони і Конституція, давайте їх міняти. Давайте напишемо, що за політичними мотивами можна міняти будь-якого мера. Де така норма сьогодні? Ми не розуміємо, де тоді опинимося? Ми пожинаємо плоди дострокових виборів у результаті так званого виходу з парламенту 150 депутатів. Зараз стоїмо перед прірвою нових дострокових виборів. Тільки тепер їх ініціюють «регіони». Я говорю про прецедент», - уточнив політик.

«Для мене як для політика, який має певний досвід, це говорить про те, що такі речі рано чи пізно всім вилізуть боком. – додав нардеп від НУ-НС. - Завтра може статися розправа над будь-яким мером».