Литвин проти продажу «Турбоатому»

Харків. 4 лютого. УНІАН. Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН виступає категорично проти продажу ВАТ «Турбоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що це стратегічно важливе для держави підприємства і його недоцільно передавати у руки приватних.

За його словами, на сьогодні намагаються продати в Україні те, що приносить «великі прибутки».

На думку В.ЛИТВИНА, продавати треба ті підприємства, «які лежать» і які треба відроджувати.