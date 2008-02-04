Литвин проти продажу «Турбоатому»
18:29, 04 лютого 2008Харьків
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Харків. 4 лютого. УНІАН. Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН виступає категорично проти продажу ВАТ «Турбоатом».
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив в інтерв’ю журналістам.
Він зазначив, що це стратегічно важливе для держави підприємства і його недоцільно передавати у руки приватних.
За його словами, на сьогодні намагаються продати в Україні те, що приносить «великі прибутки».
На думку В.ЛИТВИНА, продавати треба ті підприємства, «які лежать» і які треба відроджувати.
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