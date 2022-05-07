Фахівець повідомила, що ситуація схильна до зміни вже в найближчий понеділок.

Наближається 9 травня - день, коли в РФ відзначають свято перемоги у Другій світовій. Є досить великий шанс, що в цей день обстріли мирних міст України будуть більш інтенсивними, ніж зазвичай, тому що "друга армія світу" захоче продемонструвати свої можливості. Саме тому астропсихолог Валентина Віттрок стверджує, що з цього дня війна може змінити свою фазу на більш активну.

У коментарі "ТСН" фахівець розповіла, що в першій половині дня ми будемо мати справу з 9-м місячним днем, який астрологи справедливо вважають "сатанинським".

"Сили зла активізуються і можуть завдати серйозної шкоди як кожній окремій людині, так і всьому людству в цілому. Велика ймовірність насильства - не тільки морального, а й фізичного, тому зірки настійно радять проявляти обережність: не піддаватися на провокації, гнати від себе тяжкі і погані думки, менше спілкуватися з тими, хто викликає роздратування або страх", - прокоментувала Віттрок.

Фахівець стверджує, що високий ризик виходу на більш активну фазу бойових дій в Україні.

"І в цю схему ймовірність загального призову і нової - ще більш активної - фази війни цілком вкладається", - резюмувала астропсихолог.

Нагадаємо, раніше астролог назвав точні дати, коли Україну можуть бомбити.

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