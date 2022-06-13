Валентина Вітторк закликає всі знаки Зодіаку дотримуватися обережності в цей день.

14 червня о 14:51 - повний місяць у вогняному знаку Стрільця. Ця подія символізує активність і розвиток. Астролог Валентина Віттрок розповіла, що зміниться в цей день.

"Світ входить в ауру повного місяця, де все йде повною чашею: і життя, і сльози, і любов. Стрільцевий місяць 13-го робить позитивний аспект до Юпітера в Овні і до сильного Марсу. Великий ажіотаж, загострення подій і пристрастей, до того ж 5 планет в своїх обителях - час не для розслаблення, а для активних дій, але обережність все таки не завадить", - написала Віттрок на своїй сторінці в Facebook.

Також вона підкреслила, що прийдешній повний місяць - час сильної гравітації і, як правило, підвищеної аварійності. За її інформацією, повний місяць у Стрільці вимагає справедливості.

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