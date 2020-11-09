Зірки на цьому тижні будуть змінювати свій настрій, тому доведеться дивитися в обидва ока.

Відомий астролог Павло Глоба розповів, кого зі знаків Зодіаку будуть переслідувати невдачі на цьому тижні.

Про це пише slovofraza.

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Найнебезпечнішим днем для Близнюків стане 11 листопада. У цей день бажано боротися з токсичними налаштуваннями, адже вони програмують нас на поразку. Зараз ідеальний час для виправлення прикрих помилок минулого. Якщо настали не найкращі часи в любові, це знак того, що прийшла пора повертатися до романтики. Для пошуку другої половинки час не найкращий. Таким Близнюкам краще сфокусуватися лише на справах.

Стрілець

Коли у вас раптово почнуть руйнуватися плани, не варто переживати, особливо 10 числа — в найнебезпечніший день тижня. Павло Глоба радить не допускати сильних перевтом. Це головна умова збереження гармонії в житті.

Водолій

Несприятливий день тижня для Водоліїв - 10 листопада. У цей день можливий енергетичний спад, втрата сил і настрою.

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Автор: УНІАН