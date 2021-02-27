У березні Козерогам потрібно бути цілеспрямованими і позбутися від поганих думок.

У березні працьовиті і цілеспрямовані Козероги будуть впевнено йти до своєї мети, пише TamBy.info. У вас можуть виникнути невеликі труднощі на роботі, але не дозволяйте їм зіпсувати ваш настрій. Ваші недоброзичливці вийдуть з гри, а у вас все буде гладко.

Іноді Козероги матимуть песимістичний настрій. Вас поглинуть похмурі думки і занепокоєння про майбутнє, за якими ви можете втратити радість сьогодення. Варто відкинути похмурі думки і бути позитивніше. Живіть сьогоднішнім днем і не будуйте далекі плани - все одно вони не збудуться.

Сприятливі дні в березні 2021 року для Козерогів:

4, 6, 16, 19, 28.

Несприятливі дні для Козерогів у березні 2021 року:

10, 11, 22, 25, 31.

Робота і фінанси Козерога в березні 2021

У березні вам потрібно вибрати одну стратегію і дотримуватися її, не звертаючи зі шляху. Очікуються проблеми на роботі, але вони не є значними або масштабними. Всі конфлікти вирішаться без значних зусиль з вашого боку.

Але це не означає, що в березні вам не потрібно старатися. Виконуйте свої обов'язки відповідально, але не перестарайтеся. Цього місяця вас не очікує підвищення або кар'єрні почесті. У березні гороскоп не рекомендують Козерогам витрачати гроші на дорогі розваги. Плануйте свій бюджет відповідально, інакше не помітите, як всі заощадження випаруються.

Прогноз для Козерогів в коханні і сімейного життя

Особисте життя Козерогів в березні відзначиться стабільністю і постійністю. Ваші відносини з половинкою охололи і перетворилися в побут, тому гороскоп рекомендує вам освіжити почуття. Сплануйте спільну поїздку або зробіть несподіваний подарунок своїй половинці.

Одиноким Козерогам потрібно відпустити свої минулі відносини і нерозділені почуття. Залиште минуле позаду і прагніть до нових знайомств. Не варто давати шанс своїм колишнім або намагатися врятувати давно померлі почуття - нічого хорошого не вийде.

Гороскоп здоров'я для Козерогів на березень

Здоров'я Козерогів в березні багато в чому буде визначатися настроєм. Налаштуйтеся на позитив і навчитеся розслаблятися. Дозвольте іноді себе побалувати. Емоційний підйом позначиться на всіх сферах вашого життя. Постарайтеся відпочивати в спокої і тиші.

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Автор: Катерина Пулатова