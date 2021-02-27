У березні Водоліям дозволяється трохи побути егоїстами.

У перший місяць літа Водолію не варто квапити події і брати ініціативу у свої руки, повідомляє TamBY.info. Ви будете сповнені сил і енергії, і вам дуже захочеться у всьому бути першим. Охолоньте і дозвольте собі бути егоїстом в березні. Вам потрібно накопичити сил, оскільки вас чекає кар'єрний стрибок.

У березні ви будете своїм найкращим другом і порадником. Ніхто не зможе вирішити ваші проблеми за вас. Поради рідних і близьких вам мало допоможуть, хоча і зовсім відкидати їх не варто. А ось самі Водолії будуть хорошими порадниками і опорою для близьких.

Сприятливі дні березня 2021 року для Водоліїв:

3, 4, 7, 9, 17, 22, 23.

Несприятливі дні в березні 2021 року для Водолія:

5, 6, 12, 13, 15, 24, 25.

Прогноз для Водоліїв в кар'єрі і грошах

Це дуже вдалий місяць для вашої кар'єри. Ви будете сповнені енергії і працездатності. Однак варто дотримуватися обережності. Якщо ви сповнені сил, то часто чините нерозважливо. Не потрібно надмірно ризикувати і лізти в авантюри.

Читайте такожГороскоп для Дів на березень 2021 року: постарайтеся впоратися з труднощами на роботіУ березні слід підготуватися до майбутніх кар'єрних звершень. Необхідно скласти план дій, контактувати з партнерами, стежити за конкурентами, зайнятися рекламою, продумати все до найдрібніших деталей.

Фінансові справи Водоліїв складуться вдало в березні. Ви зможете вдало вкласти гроші і отримати хороший прибуток. Грошові надходження будуть радувати не тільки вас, але і ваших близьких.

Гороскоп в особистому житті і сім'ї

У березні вам потрібно приділяти максимум уваги найближчому оточенню. Ви зможете не тільки підтримати близьких, але і знайти натхнення і сили в спілкуванні з ними. Сімейні цінності в березні повинні бути для вас вище за все. Особливо важливо добре спілкуватися з батьками.

Водолії, які не мають відносин, в цьому місяці зможуть насолодитися своєю самотністю. Не поспішайте шукати свою половинку - наодинці зараз ви досягнете набагато більшого.

Гороскоп для Водолія у сфері здоров'я

Березень для вас буде досить підступним місяцем. Погода зараз дуже мінлива, а ви будете схильні до простудних захворювань. Є ймовірність підхопити ГРВІ. Також в березні можуть загостритися хронічні захворювання, особливо пов'язані з суглобами. Саме час пройти профілактичне лікування, для чого слід звернутися до лікаря.

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Автор: Катерина Пулатова