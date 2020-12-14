Всього таких знаків Зодіаку чотири.

Астрологи назвали найпривабливіших жінок за знаком Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

Телець

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Ці дівчата дуже жіночні. В їх крові тече любов до прекрасного. Вони підкорюють чоловіків своїм розкішним виглядом і загадковістю. Спочатку вони скромні, але з коханим перетворюються в справжніх тигриць.

Діва

Діва славиться складним характером, педантизмом і любов'ю до моралі. При цьому це неймовірно красива жінка, яка залишається прекрасною і в літньому віці. Секрет полягає в умінні берегти себе. Тому і в 70 років їй вдається заводити нових кавалерів, які від неї без тями.

Скорпіон

Ці дамочки дуже небезпечні. Вони хороші маніпулятори і вміють вертіти чоловіками. Попри це, хлопці все одно не можуть встояти перед її чарами, тому що це один з найкрасивіших знаків Зодіаку. Також вона завжди залишається загадкою.

Козоріг

Козоріг може здатися суворою і холодною при першому спілкуванні. Але при цьому вона розкішна у всіх своїх проявах - горда постава, мудрий погляд, прекрасний зовнішній вигляд і правильно підібраний гардероб. Чоловіки від таких жінок без тями.

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Автор: УНІАН