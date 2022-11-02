Пік затемнення за київським часом буде о 13:02 8 листопада.

Валентина Віттрок стверджує, що в цей день Чорний місяць матиме найвищу силу. Це може негативно відбитися на подіях, які заплановані на 8 листопада.

"Місячне затемнення, яке відбудеться 8-го листопада об 11:00 в 17-му градусі Тельця і 17-му градусі Скорпіона, несе найвищу силу Чорного Місяця. Саме Ліліт (Чорний місяць) становить мажорний аспект до Венери і Нептуна. "Ворота Попелюшки" відкриються, але яка сила увірветься через них - питання майбутнього. Важливо в цей магічний час не спокушатися і не бажати зла. Звичайно, і не причаровувати, щоб потім не кусати лікті. Венера проходить руйнівний чорномагічний градус Скорпіона і знаходиться в напруженому аспекті до Сатурна і з'єднанню Місяць-Уран", - пояснила Віттрок на своїй сторінці в Facebook.

Відео дня

Астролог попереджає, що в цей день будуть загострення темної енергії. Тому якщо людина планує на цю дату якісь важливі доленосні події, то краще їх перенести на більш ранні або більш пізні терміни.

"Темна енергія місячного затемнення сама по собі дуже сильна, і краще, якщо ми зуміємо відірватися від спокус і закрити всі шлюзи. Це час трансформації матерії... Трави наповнюються отрутами, смерть нагадає про себе, для когось смерть любові або проекту буде символічною, але не всіх торкнутися ці теми трансформацій", - резюмувала Валентина.

Нагадаємо, астролог шокувала прогнозом на листопад.

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