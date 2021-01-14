Сьогодні відзначається Старий Новий Рік - 1 січня за старим юліанським календарем. У народі цей день називають Васильєвим, Василем, обрізанням Господнім.
Напередодні Васильєва дня в Щедрий вечір заведено ходити по домівках з обрядовими піснями - щедрівками, і бажати господарям гарного врожаю. На ранок 14 січня люди вмивалися водою з колодязя або струмка. Вважалося, що тоді людина весь рік буде здоровою.
На Русі використовувався юліанський календар, за яким сьогодні відзначався Новий Рік. Зустрічали його з великим розмахом. Господині готували свиню і птицю. Зустрічати свято було прийнято у найстарших родичів. Сім'я приходила до них в гості з вечора 13 січня і залишалася до самого ранку.
Читайте такожІменинники 14 січня: як назвати дитину і у кого сьогодні імениниСвятий Василь вважається покровителем свиней і садів. Селяни сьогодні готували ритуальне порося. Його засмажували цілком і з'їдали всією сім'єю - це символізувало достаток і благополуччя. На стіл з поросям ставили ікону Святого Василя і свічку і молилися йому перед трапезою. Свиню їли руками. Господар будинку роздавав шматки м'яса всім родичам.
У Васильєв день односельці могли зайти в будь-який будинок і покуштувати порося, а за це давали господареві грошей скільки не шкода. Ці гроші обов'язково відносили до церкви наступного дня разом зі шматком свинини.
Рано вранці в Василів день було заведено засівати сусідів зерном і співати пісні-посівалки. Увечері молодь ходила колядувати по домівках. У кожній хаті для колядників готували частування - м'ясо, пироги чи монети. Господині на вечерю варили кашу на річковій воді. Кашу виймали з печі і дивилися на чавунець: якщо він повний - буде в сім'ї щастя, а якщо не заповнений до країв - буде біда. Поганим знаком вважалося якщо чавунець тріснув.
Що можна і не можна робити в Васильєв вечір
- Сьогодні не можна лаятися або лихословити.
- Не можна брати і давати в борг - весь рік будете в боргах.
- Можна купити собі нову річ - будете весь рік ходити в обновках.
- Не варто виносити сміття з дому - можна винести щастя.
Погодні прикмети 14 січня
- За напрямком вітру сьогодні дізнавалися, яким буде літо. Якщо вітер південний - літо буде тепле, якщо північний - холодне, західний вітер - непогоже, а східний - до посушливого літа.
- Дощ сьогодні - до снігу на Великдень.
- Якщо на дорогах ожеледь - рік буде врожайним.
- Хуртовина і заметіль сьогодні - буде багато горіхів.
- Якщо в цей день траплялася відлига - літо буде холодне.
- Якщо вранці йшов сніг, то весна буде пізньою.
- Снігопад на Васильєв день віщує спекотне літо.
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