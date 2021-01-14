Сьогодні в народі святкують Василів день і Старий Новий Рік.

Сьогодні відзначається Старий Новий Рік - 1 січня за старим юліанським календарем. У народі цей день називають Васильєвим, Василем, обрізанням Господнім.

Напередодні Васильєва дня в Щедрий вечір заведено ходити по домівках з обрядовими піснями - щедрівками, і бажати господарям гарного врожаю. На ранок 14 січня люди вмивалися водою з колодязя або струмка. Вважалося, що тоді людина весь рік буде здоровою.

На Русі використовувався юліанський календар, за яким сьогодні відзначався Новий Рік. Зустрічали його з великим розмахом. Господині готували свиню і птицю. Зустрічати свято було прийнято у найстарших родичів. Сім'я приходила до них в гості з вечора 13 січня і залишалася до самого ранку.

Читайте такожІменинники 14 січня: як назвати дитину і у кого сьогодні імениниСвятий Василь вважається покровителем свиней і садів. Селяни сьогодні готували ритуальне порося. Його засмажували цілком і з'їдали всією сім'єю - це символізувало достаток і благополуччя. На стіл з поросям ставили ікону Святого Василя і свічку і молилися йому перед трапезою. Свиню їли руками. Господар будинку роздавав шматки м'яса всім родичам.

У Васильєв день односельці могли зайти в будь-який будинок і покуштувати порося, а за це давали господареві грошей скільки не шкода. Ці гроші обов'язково відносили до церкви наступного дня разом зі шматком свинини.

Рано вранці в Василів день було заведено засівати сусідів зерном і співати пісні-посівалки. Увечері молодь ходила колядувати по домівках. У кожній хаті для колядників готували частування - м'ясо, пироги чи монети. Господині на вечерю варили кашу на річковій воді. Кашу виймали з печі і дивилися на чавунець: якщо він повний - буде в сім'ї щастя, а якщо не заповнений до країв - буде біда. Поганим знаком вважалося якщо чавунець тріснув.

Що можна і не можна робити в Васильєв вечір

Сьогодні не можна лаятися або лихословити.

Не можна брати і давати в борг - весь рік будете в боргах.

Можна купити собі нову річ - будете весь рік ходити в обновках.

Не варто виносити сміття з дому - можна винести щастя.

Погодні прикмети 14 січня

За напрямком вітру сьогодні дізнавалися, яким буде літо. Якщо вітер південний - літо буде тепле, якщо північний - холодне, західний вітер - непогоже, а східний - до посушливого літа.

Дощ сьогодні - до снігу на Великдень.

Якщо на дорогах ожеледь - рік буде врожайним.

Хуртовина і заметіль сьогодні - буде багато горіхів.

Якщо в цей день траплялася відлига - літо буде холодне.

Якщо вранці йшов сніг, то весна буде пізньою.

Снігопад на Васильєв день віщує спекотне літо.

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Автор: Катерина Пулатова