У цей день на місяць робить сильний вплив Нептун.

Повня10 вересня 2022 року відіб'ється на знаках Зодіаку. Астролог Валентина Віттрок стверджує, що цей повний місяць буде романтичним. У себе в Facebook вона детальніше розповіла, на що слід чекати від цього дня.

"10 вересня о 10:00 за Гринвічем відбудеться Романтичний повний місяць у 18-му градусі Риб. На місяць в цей час буде чинити сильний вплив чарівник Нептун. Це хороший день для творчого самовираження, зізнань у коханні, але хірургічні втручання, прийом медикаментів/ наркотичних речовин і алкоголю - краще почекати", - написала Валентина.

Експерт додала, що в цей день буде таке собі "спотворення реальності" і прояв сильної гравітації.

Відео дня

"Не дарма відьомський шабаш завжди приписували повного місяця. В цей же день Меркурій стає в ретрофазу до другого жовтня, значно ускладнюючи робочі процеси і діяльність навіть штучного інтелекту", - резюмувала астропсихолог.

Нагадаємо, названо одинаків за знаком Зодіаку, яким важко знайти свою половинку.

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