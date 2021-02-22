Починаючи з 25 лютого і весь березень – це час любові, чуттєвих задоволень, глибинного сприйняття життя і приємних подій, незважаючи на те, що зовнішній фон, досить напружений.

25 лютого о 15:12 за київським часом Венера переходить в знак Риб, це одне з сильних положень Венери – екзальтація, а це означає, що весь період проходження Венери за знаком Риби буде сприятливий для любовних стосунків, фінансових справ, творчості. Ваші любовні стосунки стають яскравішими, знаходять глибину, але також ви можете зіткнутися з розчаруваннями, якщо партнер не відповідає вашому ідеальному образу.

Читайте такожАстролог склала гороскоп на тиждень 22-28 лютогоУ цей період збільшується кількість бажаючих відволіктися від повсякденних турбот за допомогою засобів, що змінюють свідомість. Замінити цю тягу допоможе музика, література, малювання, фотографія, рукоділля. Починаючи з 25 лютого і весь березень - це час любові, чуттєвих задоволень, глибинного сприйняття життя і приємних подій, попри те, що зовнішній фон, досить напружений, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Основний принцип знака Риби-розмити межі, все змішати і вирватися з оболонки фізичного світу. Завдання Риб - жити в реальності, а не в своєму фантастичному світі.

Місія Риб-прийняти зв'язки, контакти і передати далі. Сприяти процесам, що визначають динаміку розвитку.

Наступним після завершального знака Риби, йде Овен-початок Зодіаку, що вказує на новий цикл, новий виток нового рівня розвитку.

Нептун, управитель Риб, до 2026 року знаходиться в цьому ж знаку, підсилює якості Венери і всіх планет, що рухаються по цьому знаку Зодіаку. Нептун сприяє якимось нереальним бажанням, дозволяє вийти за рамки буденності і подивитися на все, що відбувається під іншим кутом.

З 4 березня Марс увійде в знак Близнюки, принесе напругу в сферу взаємин. Через спалахи ревнощів, недовіри, можуть виникнути емоційні труднощі. Жіночі та чоловічі енергії будуть перебувати в напруженому стані. Інстинкти-активні і необхідно буде добре постаратися, щоб не зіпсувати партнерські стосунки.

3 березня Венера в гармонійному аспекті з Ураном, дає розкутість, природність, сприяє зміцненню дружніх відносин і ефективної колективної діяльності. Несподіваний Творчий прояв тільки вітається, оригінальні плани легко втілюються в життя. Несподівані знайомства, захоплення, романтичні пригоди, можуть привести до розриву старих зв'язків.

13 березня о 12: 21 за київським часом молодик в знаку Риб, посилить всі внутрішні переживання і душевні томління. З'являються прекрасні можливості почати все з чистого аркуша, особливо в сфері любовних взаємин. Починається сприятливий період для укладення офіційних спілок, заручин і проведення урочистих заходів.

14 березня Венера з'єднується з Нептуном, при цьому, символічна квадратура гендерних планет – Венери і Марса, створює напружену атмосферу. З'єднання Венери сприяє зануренню у внутрішній світ, але квадрат з Марсом провокує непослідовні дії непослідовні і агресію. Може спливти інформація про зраду або обмани, виникають помилки у фінансових питаннях.

З 16 березня Меркурій в знаку Риб, тут має статус вигнання і падіння, Сонце в цей день в гармонійному аспекті з Плутоном. Партнерські відносини вийдуть на новий рівень розвитку, основою успіху стає душевна близькість, взаємна турбота, благодійність. Ці дні сприятливі для розв'язання питань спільних фінансів, боргових зобов'язань і перегляду негативних робочих моментів.

18 березня Венера в гармонійному аспекті з Плутоном, зовнішність і любов набувають величезну владу, сприяють творчому самовираженню, сильним любовним переживанням. Багато хто хоче трансформувати свої взаємини, дуже важко стримати свою чуттєву природу.

20 березня день весняного рівнодення-Сонце переходить в знак Овна, а Венера так і не з'єдналася сонцем в Рибах. З одного боку, це хороша можливість змінити відносини, якщо вас щось не влаштовує. Можна зафіксувати бажаний темп розвитку і досягти домовленостей вже після Дня весняного рівнодення. Але з іншого боку, деякі зв'язки, що почалися в період Венери і сонця в знаку Риб, після 20 березня закінчаться, так і не досягнувши кульмінації.

21 березня о 16: 17 Венера переходить в знак Овна, має тут статус вигнання, що вносить певні корективи в сферу взаємин, а також у фінансові справи.

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Автор: УНІАН