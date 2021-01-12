12 січня - 12-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 353 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 30 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 12 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День викрадень, День посадки внутрішнього дерева і День «Працюй старанніше».

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Пам'ятні дати 12 січня, річниці та події

У 1932 році 12 січня Хетті Кереуей, демократ з Арканзасу, стала першою жінкою-сенатором.

У 1967 році вперше у світі була кріонована людина, нею став Джеймс Бедфорд. Він був професором психології Каліфорнійського університету, фахівцем в сфері професійної орієнтації. З 1930 по 1956 роки він написав і опублікував ряд книг з питань професійних консультацій. Страждаючи від невиліковного раку нирок, Бедфорд у 1965 році відгукнувся на пропозицію фахівців з кріонування - безкоштовно піддати заморожуванню тіло першого добровольця, його кандидатура була затверджена. Кріонування відбулося в місті Глендейл, Каліфорнія 12 січня 1967 року. За заповітом Бедфорда 100 тисяч доларів відійшло на подальші дослідження в сфері кріоніки. Але до 1973 року зберігання і перевезення першого пацієнта обійшлися вже у 2,5 рази більше від цієї суми. Головним фактором, що зробив можливим подальше збереження Бедфорда, стали його родичі - дружина Рубі і син Норман Бедфорд. Тіло Бедфорда було заморожене через кілька годин після його смерті. Порівняно з сучасними препаратами, що використовуються кріонічними організаціями, використання кріопротекторів у випадку Бедфорда було примітивним. Тіло Бедфорда було просочене захисним розчином диметилсульфоксиду, а потім поступово охолоджене сухим льодом до температури -79°C. Через декілька днів він був поміщений на постійне зберігання в рідкий азот. Через 6 днів після кріонування він був поміщений в кріоустанову соціального захисту Едварда Хоупа в Фініксі, Арізона. Приблизно через два роки Бедфорда знову довелося перевезти - цььго разу в сховище компанії Galiso, Inc., виробника кріогенного обладнання у Південній Каліфорнії. Він був переміщений у новий дьюар. У 1973 році тіло було вивезено з цієї установи в кріонічну компанію Trans Time, біля Берклі (Каліфорнія) й залишалося там до 1977 року, після чого було віддано синові Бедфорда. До 1981 року сім'я зберігала тіло Бедфорда в рідкому азоті у Південній Каліфорнії. Згодом тіло було перевезено в кріонічну організацію Alcor Life Extension Foundation, де й залишається донині. 25 травня 1991 року Джеймс Бедфорд був переміщений із запаяної кріокапсули Galiso у стандартний чотиримісний Кріостат Alcor. Під час перенесення тіло Джеймса Бедфорда було поміщено у відкриту ванну, заповнену рідким азотом, для поверхневого огляду. Більше 21 року воно було приховано від очей людини. За цей час тіло Бедфорда безліч разів перевозили, контейнер багато разів переходив з рук у руки. Однак огляд показав, що тіло збереглося без змін, і за час зберігання температура жодного разу не піднімалася вище за мінус 70°C.

12 січня 1998 року в Парижі на додаток до Європейської конвенції Про захист прав людини був підписаний Протокол про заборону клонування людини. У підписанні взяли участь 19 країн - Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Люксембург, Молдова, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Македонія і Туреччина.

У 2004 році найбільше в світі круїзне судно «Queen Mary 2» здійснило своє перше плавання через Атлантичний океан.

У 2010 році на Гаїті стався землетрус, який забрав життя 222 570 осіб.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 січня вшановує пам'ять Онисії Солунської. Інші назви свята: «Онисія», «День Онисії Шлуночниці», «Порізуха», «Онисії зимові».

Що сьогодні не можна робити

Не можна займатися рукоділлям: в'язати, прясти, вишивати, шити. Також заборонено приймати подарунок від незнайомої людини. На Онисії в жодному разі не можна піднімати хустку, яка буде лежати на дорозі - накличете біду.

Прикмети на 12 січня

Читайте такожЦерковні свята у січні 2021: православний календар на місяцьЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вітер південний - рік буде врожайним, а літо - теплим;

- йде сніг - літо буде дощовим;

- горобці голосно цвірінькають - до відлиги.

12 січня іменини

Іменини у Ірини, Марії, Тимона, Давида і Йосипа.

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Автор: Нана Чорна