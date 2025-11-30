Акторка Міллі Боббі Браун зізналася, яка насправді атмосфера панувала на знімальному майданчику популярного серіалу від Netflix "Дивні дива". Зокрема, вона розставила крапки над "і" стосовно стосунків з колегою Девідом Гарбором.
Останній місяць в мережі ширилися чутки про те, що Міллі стала жертвою цькувань на зйомках 5-го сезону шоу з боку свого екранного батька. Акторка спростувала ці домисли в інтерв'ю Deadline, зазначивши, що вона не відчувала дискомфорту в роботі з Девідом, навпаки за ці десять років співпраці між ними склалися дуже тісні стосунки.
"Звичайно, я почувалася в безпеці. Адже ми працюємо разом уже 10 років. Я почуваюся в безпеці з усіма на знімальному майданчику. Це природно, знаєте... ми ж так довго це робимо. Ми граємо батька і дочку, тому, нормально, що у нас більш тісний зв'язок, ніж у решти - у нас були дуже інтенсивні сцени разом, особливо у другому сезоні", - висловилася Боббі Браун.
Міллі додала, що була рада працювати разом з 50-річним колегою. За її словами, він завжди допомагав їй на повну викладатися у спільних сценах:
"У нас з Девідом чудові стосунки. Ми дуже тісно співпрацюємо під час зйомок і підготовки до сцен. І я дуже радію, що всі побачать плоди нашої любові та важкої праці, яку ми вклали у завершення наших стосунків, і як це виглядає".
До слова, інша доросла колега Міллі Боббі Браун, Кара Буоно, заступилася за неї після хвилі образ у мережі.