Раніше ширилися чутки про агресивну поведінку актора.

Акторка Міллі Боббі Браун зізналася, яка насправді атмосфера панувала на знімальному майданчику популярного серіалу від Netflix "Дивні дива". Зокрема, вона розставила крапки над "і" стосовно стосунків з колегою Девідом Гарбором.

Останній місяць в мережі ширилися чутки про те, що Міллі стала жертвою цькувань на зйомках 5-го сезону шоу з боку свого екранного батька. Акторка спростувала ці домисли в інтерв'ю Deadline, зазначивши, що вона не відчувала дискомфорту в роботі з Девідом, навпаки за ці десять років співпраці між ними склалися дуже тісні стосунки.

"Звичайно, я почувалася в безпеці. Адже ми працюємо разом уже 10 років. Я почуваюся в безпеці з усіма на знімальному майданчику. Це природно, знаєте... ми ж так довго це робимо. Ми граємо батька і дочку, тому, нормально, що у нас більш тісний зв'язок, ніж у решти - у нас були дуже інтенсивні сцени разом, особливо у другому сезоні", - висловилася Боббі Браун.

Міллі додала, що була рада працювати разом з 50-річним колегою. За її словами, він завжди допомагав їй на повну викладатися у спільних сценах:

"У нас з Девідом чудові стосунки. Ми дуже тісно співпрацюємо під час зйомок і підготовки до сцен. І я дуже радію, що всі побачать плоди нашої любові та важкої праці, яку ми вклали у завершення наших стосунків, і як це виглядає".

До слова, інша доросла колега Міллі Боббі Браун, Кара Буоно, заступилася за неї після хвилі образ у мережі.

