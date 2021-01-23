23 січня - 23-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 342 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 10 січня Юліанського календаря.

Яке свято 23 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день ручного письма (День почерку), День зеленого світла, Свято чуток.

У США - День пирога, День вимірювання своєї стопи, День пирога з ревенем, День снігоприбирачів, що грають у хокей уз поштовими скриньками, у Тайвані - Всесвітній день свободи, в Індії - День Субхас Чандра Бос.

Пам'ятні дати 23 січня, річниці та події

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютий23 січня 1556 року в Китаї стався один із найбільш руйнівних і найбільших за кількістю жертв землетрусів у світі. Загинули 830 тисяч людей. Землетрус зачепив провінції Шеньсі, Шаньсі, Хенань, Ганьсу, Хебей, Шаньдун, Хубей, Хунань, Цзянсу та Аньхой. Епіцентр розташовувався в долині річки Вейхе у провінції Шеньсі. Геологічною особливістю цієї місцевості є розлом тектонічних плит, що проходить її територією, виражений гірською системою Циньлін. Рух розлому став причиною безлічі землетрусів. Тектонічний зсув призвів до обвалу стін вузьких долин, затиснутих між височинами. У лічені хвилини живцем похованими виявилися сотні сіл з усіма мешканцями. Руйнування зачепило території, що розташовані від епіцентру на 500 кілометрів. Величезне число жертв обумовлено тим, що стихійне лихо сталося рано вранці, люди перебували в своїх оселях – лісових печерах. А селеві потоки, що виникли в результаті землетрусу, завершили справу. Цей трагічний рекорд, на щастя, поки не побитий. І багато в чому завдяки тому, що сучасна наука в деяких випадках вміє передбачати землетруси. За деякими даними, перший прилад для передбачення землетрусів був придуманий у Сіані в 132 році.

У 1849 році в Женеві, штат Нью-Йорк, вперше в історії США жінці вручили диплом лікаря. Його власницею стала Елізабет Блекуелл, уроджена англійка. Вона у десятирічному віці залишила з сім'єю об'єднане Королівство. Її кар'єра починалася в Нью-Йорку з інтернату для дівчаток, який 17-річна Елізабет та її сестри організували як сімейний бізнес після смерті батька. Блеквелл довгий час вивчала медицину приватним порядком. Пізніше спробувала вступити до вишу. Медичні школи США відкинули її заяву, навчальні заклади Нью-Йорка і Пенсільванії в 40-ві роки 19-го століття дівчат не приймали. Винятком став коледж міста Женева неподалік Нью-Йорка, адміністрація якого запропонувала студентам проголосувати, варто приймати дівчину на навчання чи ні. Студенти вирішили, що йдеться лише про розіграш, і проголосували «за». Елізабет була найкращою на своєму Курсі й блискуче закінчила навчальний заклад. Потім, незважаючи на безліч бюрократичних перешкод, дівчина все-таки отримала диплом, магістерський ступінь і почала практикувати. У 1857 році, подолавши опір влади та громадськості, вона заснувала у Нью-Йорку лікарню для жінок, а пізніше і медичні курси. У 1869 році доктор Блеквелл повернулася до Англії, де заснувала Лондонську медичну школу, також для жінок.

У 1895 році вперше на берег Антарктиди зійшли люди - капітан і пасажир норвезького промислового судна «Антарктик». Це були Крістенсен і Борхгревінк. Останній і вмовив капітана спустити на воду шлюпку й пристати до берега. Більш того, він зібрав там зразки мінералів, побачив та описав антарктичний лишайник, а у воді помітив медузу. Одним із чудес, які спостерігали члени екіпажу на новому материку, було Полярне сяйво. Через кілька років Борхгревінк повернувся в Антарктиду, але вже у ролі керівника великої експедиції на судні «Південний Хрест» (1898-1900).

У 1912 році в Гаазі була підписана Міжнародна «опіумна» конвенція - перша міжнародна угода про контроль наркотичних засобів.

У 1960 році Жак Пікар і Дон Волш на батискафі «Трієст» опустилися на дно Маріанської западини. Варто зазначити, що перші спроби опуститися на морське дно робив ще Олександр Македонський, використовуючи для занурення скляну посудину. Водолазний костюм був придуманий набагато пізніше. У 1690 році Галлей створив перший апарат у вигляді дзвону без дна. У нього містився тільки один водолаз, який отримував повітря, що йшло трубами. З водолазного обладнання найбільше відомий металевий шолом А.Зібе. Починаючи з 1837 року й донині, він працює на глибинах не більш як 60 метрів. Великий внесок у дослідження світових глибин вніс Жак-Ів Кусто. Спільно з Е. Ганьяном він розробив акваланг, під час занурення з яким водолаз отримав свободу рухів та більше можливостей для проведення спостережень. Рекорд глибинного занурення в батискафі «Трієст» поставили 23 січня 1960 вчений Ж.Пікар і лейтенант Д. Волш, які спустилися на дно Маріанської западини. Вони досягли «найнижчої» точки Світового океану, так званої «Безодні Челленджера». Прилади зафіксували рекордну глибину - 11 521 метр. Згодом цифра була скоригована - 10 918 метрів. Спуск «Трієста» тривав 4 години 48 хвилин, підйом – 3 години 15 хвилин. На дні сміливці пробули близько 20 хвилин, з'ївши там по шоколадці, щоб підкріпитися.

У 1964 році в медичному центрі Університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту. Після операції він прожив близько місяця, так і не опритомнівши.

У 2002 році, зігравши внічию з українським гросмейстером Василем Іванчуком у фінальному матчі за звання чемпіона світу за версією ФІДЕ, 18-річний також українець Руслан Пономарьов із Краматорська достроково став чемпіоном.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 січня вшановує пам'ять Григорія Ніського. У народі день назвали Григорієм Літовказівником - за днем можна дізнатися погоду на літо.

Що сьогодні не можна робити

Не можна виносити сміття і непотрібні речі – позбудетеся сімейного щастя й удачі. Не варто вередувати, нити - у вашому житті буде ще більше неприємностей. Не можна лихословити - будуть фінансові проблеми. Якщо ви опинилися в гостях, то не мийте посуд – не зможете влаштувати особисте життя.

Прикмети на 23 січня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ясно та йде сухий сніг - літо буде спекотним;

- випало багато снігу - врожай пшениці буде хорошим;

- крапель - літо буде теплим;

- іній на деревах - літо буде холодним.

23 січня іменини

Іменини у Анатолія, Макарія, Павла, Григорія, Петра і Пахомія.

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Автор: Нана Чорна