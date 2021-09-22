Міністерство культури пропонує лише відмовитися від додаткових вихідних на "радянські" свята.

Міністерство культури та інформаційної політики України не збирається скасовувати свята 8 березня та 1 травня.

Про це повідомили на сторінці МКІП у Facebook 22 вересня.

Проте у міністерстві дійсно пропонуються відмовитися від додаткових вихідних, які даються населенню, коли окремі свята припадають на суботу чи неділю.

"Спираючись на загальноєвропейську традицію, МКІП пропонує скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Раді хочуть заборонити перенесення робочих днів через святаЗокрема мова стосується й святкування Дня праці та Міжнародного жіночного дня. Втім, перенесення вихідного можуть залишити у п'ятьох випадках: для Нового року, Різдва Христового (за старим та новим календарем, тобто 25 грудня та 7 січня), Великодня та Дня Святої Трійці.

Як вже повідомляв УНІАН, Міністерство культури та інформаційної політики України запропонувало до громадського обговорення проект закону, згідно з яким пропонується скасувати перенесення деяких вихідних, якщо державне свято збігається з вихідним днем. Документ розробив Український інститут національної пам'яті.

Проте Кабінет міністрів вже затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році, згідно з яким українців порадують двома довгими вихідними.

Автор: Станіслав Кожемякін