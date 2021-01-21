Сьогодні відзначається 14 чоловічих і 2 жіночих іменин.

У церковній традиції прийнято кожного дня року почитати святих і великомучеників з певними іменами. Тезки святих в цей день святкують свої іменини. Відзначати День ангела прийнято раз на рік – в той день вшанування свого святого, який найближче до дати народження. Християни вірять, що в день іменин наш однойменний святий оберігає нас з небес і чує звернені до нього прохання. Календар іменин від УНІАН підкаже, які імена святих вшановуються сьогодні і яке ім'я підібрати для дитини.

Чоловічі іменини 21 січня

Антон: походить від римського родового імені Antonius, від давньогрецького слова антао - "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або антос - "квітка".

Віктор: від латинського слова victor - "переможець".

Володимир: від давньоруського імені Володимиръръ, що складається зі слів "володѣти" і "мир", тобто "володіє світом".

Вольдемар: від німецьких слів: waltan - "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", тобто "знаменитий володар", німецький аналог імені Володимир.

Георгій, Єгор: варіанти давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".

Григорій: утворено від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Дмитро: форма давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".

Євген: походить від давньогрецького імені Еугеніос, від слова еугенес - "з хорошими генами", "благородний", "з хорошого роду".

Омелян, Еміль: форми імені Еміль, яке походить від римського родового імені Aemilius - "суперник", "ревний", "пристрасний", "непоступливий".

Ілля: від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".

Михайло: від давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Юліан: утворено від давньогрецького іулос - "пухнастий", "кучерявий" в перекладі з латинської - "з роду Юліїв", "липневий".

Жіночі іменини 21 січня

Василіса: від давньогрецького імені Басілісса - "цариця", "царствена".

Домініка: від жіночої форми латинського імені Dominicus - "Господня", "та, хто належить Господу".

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Автор: Катерина Пулатова