З переліку святкових і неробочих днів пропонується вилучити 1 травня - День праці та 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят, яким 25 лютого пропонується відзначати День української жінки.

Текст законопроекту (№9009) опубліковано на сайті парламенту. Законопроектом групи депутатів пропонується в переліку святкових і неробочих днів замість 8 березня - Міжнародного жіночого дня встановити відзначення 25 лютого Дня української жінки (Дня українки) - Дня народження Лесі Українки.

Вилучити з цього переліку пропонується 1 травня - День праці та 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги). Натомість внести до переліку депутати пропонують 9 березня - Шевченків день - День народження Тараса Шевченка, а також відзначення у другу неділю травня Дня матері.

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що "досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня - так званий "Міжнародний жіночий день", встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок".

"На противагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки - Лесі Українки, а саме 25 лютого. Натомість в березні необхідно відзначити пам'ять Великого Кобзаря Тараса Шевченка в день його народження, 9 березня", - пояснили автори законопроекту.

Крім того, зазначають вони, "для уникнення економічних втрат через ще один вихідний слід усунути інші комуністичні рудименти - насамперед 1 травня (так званий "День праці"), який використовувався для пропаганди в Радянському Союзі та Третьому Рейху (де теж був офіційним святом)".

"Отже, логіка заборони тоталітарних ідеологій передбачає позбавити цей день особливого статусу. Натомість на офіційному рівні слід визнати "День матері", який вже більше ста років традиційно святкується українцями. До речі, припадає він на другу неділю тижня, що усуває проблеми з втратами для економіки", - йдеться в пояснювальній записці.

Також, вважають депутати, в травні слід позбутися "минулих рудиментів щодо святкування "Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні" 9 травня, що використовується московським режимом як головне ідеологічне обґрунтування агресії під гаслами "боротьби з нацизмом і фашизмом".

"Закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня. Однак в інших державах це не святковий, а траурний день пам'яті десятків мільйонів загиблих. Відповідний характер слід повернути і Україні, що дозволяє обійтись без святкувань на кістках і скасувати вихідний день", - йдеться у тексті документа.

Так, вважають автори законопроекту, необхідно залишити лише "День пам'яті та примирення" 8 травня, без вихідного дня, як це передбачено указом президента №169/2015 "Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни" від 24 березня 2015 року.

Нове свято в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, перед початком повномасштабної війни президент Володимир Зеленський заявив про створення нового свята. День єднання України тепер відзначатиметься щорічно 16 лютого. Взяти участь у цьому патріотичному святі може кожен українець.

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