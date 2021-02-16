Телеканал «1+1» розпочав роботу над першим в Україні денним шоу у форматі інфотейнмент – «Твій день». У новому проекті, який буде виходити в ефір по буднях, глядачі разом з ведучими та запрошеними гостями і експертами зможуть прожити головні події дня, у легкому і невимушеному форматі дізнатись деталі, почути поради та обговорення у студії. Ведучими проекту стануть українські зірки, імена яких поки тримаються у таємниці.

«Відтепер наше спілкування з аудиторією буде практично безперервним. Уявіть, що ми фактично візьмемо глядача за руку і будемо вести його по ефіру з самого ранку і до вечора, не залишаючи ні на хвилину. Усім приділимо увагу, поділимось гарним настроєм, не дамо нудьгувати. Над проектом працює команда перевірених професіоналів, тож віримо, «Твій день» швидко здобуде високу прихильність нашого глядача», - говорить генеральний продюсер «1+1» Максим Кривицький.

Над новим інформаційно-розважальним проектом «Твій день» працює команда професіоналів «Сніданку з 1+1» та ЖВЛ.

«Якщо нині на ринку вже існує багато якісних ранкових шоу, то денного проекту на національному комерційному каналі в Україні не вистачає, на відміну від Європи та США. Тому вперше створюючи денне інфотейнмент шоу, наша команда приймає виклик та відчуває велику відповідальність. Проте, ми впевнені, що як і у випадку зі Сніданком, ми зможемо підібрати ключі до сердець глядачів. Адже глядачі зараз як ніколи прагнуть спілкування, прямого контакту, що ми і плануємо реалізувати. Окрім того, проект стане дебютом популярного ранкового ведучого Єгора Гордєєва у якості продюсера», - коментує директор департаменту ранкового мовлення «1+1»Юлія Жмакіна.

Цікаво, що у прямому ефірі «Твого дня» глядачі за допомогою спеціального інтерактиву та коментарів зможуть напряму комунікувати із проектом: висловлювати свою думку та навіть впливати на хід подій у студії – ставити питання, пропонувати теми, брати участь у голосуваннях і опитуваннях та інше. Окрім того, ведучі спілкуватимуться із цікавими гостями та експертами, розбиратимуть актуальні теми, ділитимуться оригінальними лайфхаками, обмінюватимуться корисними порадами з питань безпеки, здоров’я, фінансів тощо.

«Твій день» – унікальний формат, тут головний глядач. А його співрозмовників - ведучих проекту, глядач добре знає, але ще ніколи не бачив так близько і ніколи не мав можливості поговорити тут і зараз на актуальні та близькі для кожного теми. Це буде не просто денне шоу, а новий простір для втілення креативних ідей, які наша аудиторія точно оцінить, – розповідає один з авторів та продюсер проекту Єгор Гордєєв. - Мільйони людей щодня розпочинають свій день зі «Сніданком», бо по той бік екрану для них не створюють альтернативний світ, а проживають реальний із любов’ю до життя. Давайте відверто, мало з ким у нас зараз можна поговорити про все і щиро, без осуду і розділення на «своїх» і «чужих», на «правильне» і «неправильне». Це і просто, і складно одночасно. Такий «інфотейнмент» по суті і є сучасне телебачення у світовому розумінні. Тому рано чи пізно ми б продовжили таке спілкування на весь день, це було питання часу».

Також продюсери розповідають про закінчення першого етапу дуже оригінального та неочікуваного кастингу ведучих, а на посаду шеф-редактора проекту «Твій день» запрошено одну з найкращих випускових редакторів «Сніданку з 1+1» Людмилу Подлевську.

Слідкуйте за новинами «1+1» та дізнавайтеся актуальну інформацію про нове денне інфотейнмент-шоу від творців «Сніданку з 1+1» та ЖВЛ.

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Автор: УНІАН