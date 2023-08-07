Фільм обігнав за касовими зборами картину Крістофера Нолана "Оппенгеймер".

Фільм "Барбі" вибився в лідери за касовими зборами. Загальна сума перевищила 1 мільярд доларів.

Видання Sky News пише, що картина Грети Гервіг з Марго Роббі в головній ролі заробила "Барбільйон" 6 серпня, коли за вихідні збори склали ще 127 мільйонів доларів. Таким чином, фільм побив рекорд за касовими зборами для фільму, знятого жінкою-режисером, який встановила Петті Дженкінс зі своєю картиною "Чудо-жінка".

При цьому "Барбі" зібрала 400 мільйонів доларів у США та 500 мільйонів доларів у світі швидше, ніж будь-який інший хіт Warner Bros, включно з фільмами про Гаррі Поттера.

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Водночас фільм "Оппенгеймер", який вийшов в один день з "Барбі", перевищив позначку в 500 мільйонів доларів.

"Як керівники дистриб'юторських компаній, ми не часто позбавляємося дару мови через якість фільму, але "Барбільон" спростовує навіть найоптимістичніші прогнози", - заявили Джефф Голдштейн і Ендрю Кріппс, які курирують внутрішню та міжнародну дистрибуцію Warner Bros.

У сучасній історії прокату лише 53 фільми зібрали понад 1 мільярд доларів, не враховуючи інфляцію.

Фільм "Барбі" - що відомо

Фільм з Марго Роббі та Райаном Гослінг в ролі Барбі та Кена відправляє легендарну ляльку в пригоду в реальний світ, де улюблену пару мільйонів дівчаток у всьому світі чекає звичайне життя. Картина вийшла в прокат 20 липня 2023 року, що співпало з виходом фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер".

За перші ж вихідні фільм зібрав в два рази більше, ніж очікувалося, і встановив кілька рекордів. За перший тиждень світові касові збори "Барбі" наблизилися до 500 мільйонів доларів.

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