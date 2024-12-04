У новому сезоні події розгортатимуться в Таїланді.

Перший та другий сезони відомого американського комедійно-драматичного серіалу "Білий лотос" високо оцінили кіномани з усього світу та не з нетерпінням чекають на продовження історії. Стало відомо, коли шанувальники картини зможуть побачити новий сезон серіалу від кінокомпанії HBO.

Як повідомляє видання Variety, керівник глобального потокового мовлення Warner Bros. Discovery Джей Бі Перретт заявив, що довгоочікувана прем'єра "Білого лотоса" відбудеться в лютому наступного року. Звісткою про це Перретт поділився під час медіаконференції, організованої компанією Wells Fargo.

Наразі подробиці сюжету третього сезону тримають в секреті. Наразі відомо що цього разу нашумілий серіал знову розповідатиме про таємниці гостей і працівників курортної мережі "Білий лотос". Якщо у минулих сезонах події розгорталися на Гаваях та у Сицилії, то в новій частині все відбуватиметься у Таїланді.

Головні ролі зіграють Леслі Бібб ("Залізна людина", "Няня"), Керрі Кун ("Мисливці на привидів", "Фарго"), Волтон Гоггінс ("Джанго вільний", Fallout), а також Скотт Гленн, Джейсон Айкенс, Мішель Монаган, Патрік Шварценеггер. На додаток, Наташа Ротуелл знову перевтілиться в ролль Белінди з першого сезону.

До слова, ще до прем'єри третього сезону серіал встиг обрости скандалом. На початку січня HBO оголосила, що сербський і російський актор Мілош Бікович зіграє роль йога Валентина в серіалі. На ситуацію відреагувало Міністерство закордонних справ України та розкритикувало творців картини за запрошення росіянина. Бікович підтримує війну в Україні та навіть отримував нагороду від Путіна за внесок у російську культуру.

Пізніше стало відомо, що актор не зніматиметься в "Білому лотосі". HBO відреагувала на заяву українського МЗС та розірвала контракт з путіністом.

Нагадаємо, раніше 38-річна зірка "Білого лотоса" народила первістка. Александра Даддаріо показала перші фото дитини.

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