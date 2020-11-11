Співачка показала фото / instagram.com/billieeilish
Кліп співачки Біллі Айліш на пісню bad guy зібрав понад мільярд переглядів на YouTube.
Читайте такожМеладзе представив абсолютно новий склад групи "ВІА Гра"
Варто відзначити, що це перша робота Біллі, яка зібрала таку кількість переглядів буквально за рік. Пісня bad guy також увійшла до її альбому.
Крім такої кількості переглядів, пісня займала ще перші рядки в чартах в Канаді, Австралії, Новій Зеландії та Росії. За цей трек співачка отримала нагороду MTV EMA і дві статуетки "Греммі".
Інші новини УНІАН:
- MONATIK, Lida Lee і NiNO випустили кліп на пісню "ритмоLOVE"
- Піаніст-віртуоз Євген Хмара зняв кліп у засніжених Альпах (фото)
- System of a Down вперше за 15 років випустили дві нові пісні (відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram