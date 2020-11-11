Кліп bad guy випустили ще в 2019 році.

Кліп співачки Біллі Айліш на пісню bad guy зібрав понад мільярд переглядів на YouTube.

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Варто відзначити, що це перша робота Біллі, яка зібрала таку кількість переглядів буквально за рік. Пісня bad guy також увійшла до її альбому.

Крім такої кількості переглядів, пісня займала ще перші рядки в чартах в Канаді, Австралії, Новій Зеландії та Росії. За цей трек співачка отримала нагороду MTV EMA і дві статуетки "Греммі".

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Автор: УНІАН