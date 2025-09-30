В український прокат стрічка вийде 30 жовтня 2025 року.

Вийшов український трейлер бразильського антиутопічного роудмуві "Блакитна стежка" (порт. O Último Azul, англ. The Blue Trail), який для прокату в Україні придбав відомий комік Василь Байдак.

Ця пригодницька фантастична картина розповідає про Бразилію в недалекому майбутньому. Уряд країни переселяє літніх людей до ізольованих колоній, щоб молоде покоління могло зосередитися на продуктивності та розвитку. Головна героїня – Тереза, якій майже 80 років, – вирішує кинути виклик системі. Замість того щоб змиритися зі своєю долею, вона рушає в подорож Амазонією, щоб здійснити останнє бажання перед втратою свободи.

Світова прем'єра фільму відбулася в Основному конкурсі Берлінського міжнародного кінофестивалю на початку 2025 року, де він отримала Ґран-прі журі – "Срібного ведмедя", а також Приз екуменічного журі. "Блакитна стежка" стала найвище оціненою критиками картиною Берлінале за версією опитування кінокритиків від профільного видання Screen International, а її рейтинг на платформі для кінорецензій Rotten Tomatoes становить 100%. Стрічка отримала високі оцінки й від глядачів: вона має оцінку 7,3 з 10 на IMDb, а на Letterboxd – 3,7 з 5.

ЗМІ вже охрестили фільм "антиейджистським". Так, The Hollywood Reporter називає картину "ляпасом дискримінації за віком", Screen International – "протестом проти ейджизму", а Slant Magazine – "натхненною розповіддю про жінку, що відмовляється сприймати вік як обмеження".

Фільм виходить у прокат завдяки незвичайній ініціативі – це спільний проєкт коміка Василя Байдака та кінокомпанії "Артхаус Трафік". Ідея придбати права на дистрибуцію фільму народилася в коміка під час запису "ЦЕЙВО ПОДКАСТУ" з програмним директором "Артхаус Трафіку" Іллею Дядиком. У цьому епізоді про те, як кіно потрапляє на екрани кінотеатрів, Василь жартома запропонував виступити дистрибутором стрічки, яка ризикує не отримати глядацької уваги через відсутність зіркових акторів та екшну. Комік спільно з кінокомпанією придбав права на покази картини в Україні, і тепер бере участь в організації прокату й промоції.

"Через брак зірок у самому фільмі, він має всі шанси провалитися в прокаті. Але команда працює над тим, аби це побачило багато людей. Приходьте, подивитесь!", – заявив він.

Крім цього, Байдак долучився до озвучки персонажів фільму. Також українські голоси героям картини подарували акторка Ірма Вітовська ("Мої думки тихі", "Брама", "Малевич"), співак Володимир Дантес, актори дубляжу Іван Розін і Людмила Ардельян. У дубляжі також буде кілька камео: українські глядачі почують Аміля та Раміля Насірових з гурту "Курган і Agregat", ведучого Сергія Лиховиду, модель і співачку Дашу Астаф'єву, коміків Славу Кедра та Юрія Карагодіна.

Щоб знайти акторку дубляжу однієї з ключових ролей у стрічці, проводився конкурс. Завдяки "народному кастингу" знайшли 70-річну Олену Стукалову з Миколаєва, яка дублюватиме компаньйонку головної героїні. "Я працювала у Державному архіві Херсонської області, робила радіо- та телепередачі у Херсонській телерадіокомпанії. Маю хорошу дикцію та правильну українську мову", – розповіла жінка.

