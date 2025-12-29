Дружині подобається його непередбачуваність.

Український поет і драматург Юрій Рибчинський, який вже 56 років перебуває у шлюбі зі своєю дружиною Олександрою, розкрив своє бачення міцних стосунків.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Балючі теми" 80-річний артист заявив, що у нього найкраща в світі дружина. На питання Олександрі, яка також була присутня у студії, за що вона найбільше любить чоловіка, жінка відповіла, що їй подобається його непередбачуваність. "Ніколи не знаєш, як він вчинить наступної миті", - пояснила вона.

Сам Рибчинський заявив, що в його житті було багато спокус, але він залишився з жінкою, яка була йому "подарована долею". Водночас він впевнений, що жінкам завжди здаватимуться цікавішими саме непередбачувані чоловіки:

"Будь-якій жінці такий чоловік цікавіший, ніж той, який сьогодні такий, завтра такий самий і післязавтра. Рано чи пізно таким чоловікам жінки "наставляють роги", тому що жінка закохується і хоче, щоб їй було цікаво".

Як відомо, Юрій та Олександра одружилися у 1969 році й прожили разом понад пів століття. У подружжя народився син Євген Рибчинський, який також став відомим поетом, композитором і продюсером.

