Вихід фільму онлайн на Netflix запланований на 6 січня 2023 року.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер трилера "Блідо-блакитне око" (The Pale Blue Eye) з Крістіаном Бейлом в головній ролі.

Вихід фільму онлайн на Netflix запланований на 6 січня 2023 року.

Бейл, відомий за фільмами "Американський психопат", "Машиніст", "Бетмен" та "Ford проти Ferrari", зіграє ветерана-детектива Августа Ландора, який у 1830 році розслідує серію вбивств у Військовій академії Сполучених Штатів у Вест-Пойнті. В цьому йому допомагає молодий курсант академії Едгар Аллан По. Останнього зіграє Гаррі Меллінг, найбільш відомий за роллю Дадлі Дурслі в серії фільмів про Гаррі Поттера.

Також у фільмі зіграють Джилліан Андерсон ("Секретні матеріали", "Корона", "Статеве виховання"), Шарлотта Генсбур ("Антихрист", "Німфоманка", "Джейн Ейр"), Тобі Джонс ("Перший месник", "Голодні ігри", "Світ Юрського періоду 2"), Роберт Дюваль ("Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні"), Фред Хехінгер ("Вулиця страху", "Білий лотос") та інші.

Режисером фільму виступив Скотт Купер, відомий як режисер фільмів "Шалене серце" (2009), "З пекла" (2013), "Чорна меса" (2015), "Вороги" (2017) та "Ненаситний" (2021).

Які нові фільми очікуються на Netflix

Серед найбільш очікуваних кіноновинок від Netflix у найближчі місяці – пригодницький фільм "Енола Голмс 2", головні ролі в якому виконують зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун, відьмак Генрі Кавілл, а також Гелена Бонем Картер і Луї Партрідж. Фільм стане доступний 4 листопада 2022 року.

16 листопада на Netflix вийде драма "Диво" з Флоренс П'ю в головній ролі, яка зіграє медсестру, що вирушає до ірландської глибинки дослідити феномен 11-річної дівчинки, яка раптово припиняє їсти, але залишається абсолютно здоровою.

23 грудня сервіс випустить детективний трилер "Ножі наголо: Скляна цибуля" (Glass Onion: A Knives Out Mystery), що стане продовження успішного фільму 2019 року з Денієлом Крейґом в головній ролі.

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