Хто переможе на Євробаченні 2021 - прогнози букмекерів / фото instagram.com/eurovision

У ставках букмекерів щодо переможця Євробачення 2021 відбулася зміна лідера. На перше місце піднялася конкурсантка з Мальти Дестіні Чукуньєре з композицією Je Me Casse.

Другу сходинку, за оновленими прогнозами, посідає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею Tout l'univers.

На "бронзу" претендує учасниця з Франції Barbara Pravi з композицією Voilà.

Таким чином, найвищі сходинки у рейтингу посідають пісні з назвами французькою мовою. 

На четвертій позиції опинилася Болгарія, слідом за нею йде Італія.

Нашій країні букмекери прогнозують аж 19-е місце. Нагадаємо, Україну представить гурт Go_A з композицією "Шум".

Оновлені прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2021

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  • Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.
  • Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.
  • Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.
  • Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".

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Автор: Ольга Робейко