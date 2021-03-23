У ставках букмекерів щодо переможця Євробачення 2021 відбулася зміна лідера. На перше місце піднялася конкурсантка з Мальти Дестіні Чукуньєре з композицією Je Me Casse.
Другу сходинку, за оновленими прогнозами, посідає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею Tout l'univers.
На "бронзу" претендує учасниця з Франції Barbara Pravi з композицією Voilà.
Таким чином, найвищі сходинки у рейтингу посідають пісні з назвами французькою мовою.
На четвертій позиції опинилася Болгарія, слідом за нею йде Італія.
Нашій країні букмекери прогнозують аж 19-е місце. Нагадаємо, Україну представить гурт Go_A з композицією "Шум".
Оновлені прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2021
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- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.
- Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".
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