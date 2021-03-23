Букмекери змінили прогноз щодо Євробачення 2021: яка країна "злетіла" на перше місце

Раніше перше місце у прогнозах букмекерів посідала Швейцарія, тепер вона опинилася на другій сходинці.

У ставках букмекерів щодо переможця Євробачення 2021 відбулася зміна лідера. На перше місце піднялася конкурсантка з Мальти Дестіні Чукуньєре з композицією Je Me Casse. Другу сходинку, за оновленими прогнозами, посідає представник Швейцарії Gjon's tears з піснею Tout l'univers. На "бронзу" претендує учасниця з Франції Barbara Pravi з композицією Voilà. Таким чином, найвищі сходинки у рейтингу посідають пісні з назвами французькою мовою. На четвертій позиції опинилася Болгарія, слідом за нею йде Італія. Нашій країні букмекери прогнозують аж 19-е місце. Нагадаємо, Україну представить гурт Go_A з композицією "Шум". Оновлені прогнози букмекерів щодо переможця Євробачення-2021 Читайте також Євробачення-2021: зоозахисники накинулися на кліп гурту Go_A "Шум" Євробачення 2021: що відомо Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум". Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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