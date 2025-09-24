Прем'єра фільму відбудеться в листопаді.

Universal презентували фінальний трейлер фільму "Wicked: Чародійка 2", який стане продовженням екранізації відомого мюзиклу 2024 року. Прем'єра нової частини запланована на листопад.

Як пише Variety, у центрі сюжету знову опиняться Ельфаба та Ґлінда. Їхня дружба проходитиме все нові випробування, особливо, коли вони остаточно приймуть свої нові ідентичності. Ельфаба перетвориться на Злу Відьму Заходу, а Ґлінда своєю чергою стане Доброю Відьмою Півночі. Їхні дії не минуться без наслідків, тому Країна Оз зміниться назавжди.

У новому трейлері також можна помітити нових персонажів. Тож очевидно, що у другій частині фентезі глядачі побачать Дороті Ґейл, Бляшаного Дроворуба, Опудала та Боягузливого Лева.

До своїх ролей повернеться вже легендарний дует Синтія Еріво та Аріана Гранде, а також Джонатан Бейлі, Мішель Єо, Марісса Боде, Ітан Слейтер, Боуен Янг та Бронвін Джеймс. Режисером традиційно стане Джон М. Чу.

"Wicked: Чародійка 2" - трейлер

Нагадаємо, що перша частина Wicked здобула неймовірний успіх. Стрічка зібрала 756 мільйонів доларів у світовому прокаті та встановила рекорд серед бродвейських екранізацій. Фільм також став одним з найкращих на премії "Оскар", здобувши 10 номінацій, зокрема за найкращу кінороботу, головну жіночу роль (Еріво) та жіночу роль другого плану (Гранде).

