Сьогодні, 20 травня, відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення 2021". На ньому виступлять учасники 17 країн. Десять кращих виконавців продовжать боротьбу за перемогу вже в суперфіналі 21 травня. Букмекери опублікували свій прогноз потенційних фіналістів з другого півфіналу.
Топ - 10 фіналістів другого півфіналу на думку букмекерів
Рейтинг Букмекерів очолює представник Швейцарія співак Gjon's Tears з піснею "Tout L'univers". Швейцарія не раз була головним фаворитом букмекерів цього року, а пронизлива балада про силу і надію оцінена високо. Шанси Швейцарії пройти у фінал оцінюються в 94%.
На другому місці рейтингу розмістилася співачка Victoria з Болгарії. Вона виконає пісню "Growing Up Is Getting Old". Артистка відома незвичайним тембром голосу. У пісні вона співає про самовдосконалення і повернення до свого коріння.
Третє місце букмекери віддали Ісландії. Вона лише ненабагато відстає в рейтингу від Болгарії та Швейцарії. Країну представляє молода група Gagnamagnið і її лідер співак Daði. Пісня "10 Years" присвячена десятирічним відносинам Даді з його дружиною і одночасно колегою.
Четверта в списку потенційних фіналістів - Фінляндія. Від імені країни виступає рок-група Blind Channel з піснею "Dark Side", яка повинна виконуватися разом з аудиторією.
Посередині рейтингу букмекерів розташувалася співачка Стефанія з Греції. У 2016 році вона стала переможницею дитячого "Євробачення". Її шанси пройти у фінал оцінюють у 91%. Стефанія представить пісню "Last Dance".
Шосте місце рейтингу дісталося Сан-Марино. Країну представляє співачка Senhit з піснею "Adrenalina". Вона вже виступала на "Євробаченні" 2011 року, але не пройшла у фінал. Букмекери оцінили її шанс пройти фінал в 78%.
Наступна в списку букмекерів - R&B-поп група "Hurricane" з Сербії. На конкурсі група виконає танцювальну композицію "Loco Loco" в стилі 90-их.
Португалія займає 8 місце в топі букмекерів. Від цієї країни виступає чоловічий колектив "The Black Mamba“ з романтичною піснею "Love is on My Side".
Передостаннє місце в рейтингу займає Албанія. Від імені країни виступить співачка Анжела Перістері з драматичною баладою "Karma". Пісня повністю виконана албанською мовою.
Закриває рейтинг Молдова та її представниця Наталія Гордієнко. Вона вже виступала як молдовська представниця у 2006 році. Співачка виконає танцювальну композицію "Sugar". Її шанси пройти у фінал букмекери оцінюють у 50%.
Повний топ-10 другого півфіналу виглядає ось так.
Найнижчі шанси пройти у фінал прогнозують Грузії - букмекери оцінили їх лише в 12%.
Вам також може бути цікаво:
- Ще шістьох росіян внесли до списку тих, хто загрожує нацбезпеці України
- Євробачення-2021: хто пройшов у фінал
- Україна різко злетіла в Рейтингу Букмекерів Євробачення 2021
- Стало відомо, в якій частині фіналу Євробачення 2021 виступить Україна
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram