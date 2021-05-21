20 травня в Роттердамі відбувся другий півфінал масштабного конкурсу Євробачення. 17 країн-учасниць показали феєричні номери, але тільки десятьом з них вдалося обійти суперників і потрапити у фінал.
Пропонуємо згадати виступи артистів, які вже 22 травня поборються за перемогу.
Anxhela Peristeri - "Karma" (Албанія)
Hurricane - "Loco Loco" (Сербія)
Victoria - "Growing Up Is Getting Old" (Болгарія)
Natalia Gordienko - "Sugar" (Молдова)
Black Mamba - "Love is On My Side" (Португалія)
Dadi & Gagnamagnid - "10 years" (Ісландія)
Senhit - "Adrenalina" (Сан-Марино)
Gjon's Tears - "Tout L'Univers" (Швейцарія)
Stefania - "Last Dance" (Греція)
Blind Channel - "Dark Side" (Фінляндія)
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