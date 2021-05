З другого півфіналу всього 10 країн потрапили у фінал.

20 травня в Роттердамі відбувся другий півфінал масштабного конкурсу Євробачення. 17 країн-учасниць показали феєричні номери, але тільки десятьом з них вдалося обійти суперників і потрапити у фінал.

Пропонуємо згадати виступи артистів, які вже 22 травня поборються за перемогу.

Anxhela Peristeri - "Karma" (Албанія)

Hurricane - "Loco Loco" (Сербія)

Victoria - "Growing Up Is Getting Old" (Болгарія)

Natalia Gordienko - "Sugar" (Молдова)

Black Mamba - "Love is On My Side" (Португалія)

Dadi & Gagnamagnid - "10 years" (Ісландія)

Senhit - "Adrenalina" (Сан-Марино)

Gjon's Tears - "Tout L'Univers" (Швейцарія)

Stefania - "Last Dance" (Греція)

Blind Channel - "Dark Side" (Фінляндія)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич