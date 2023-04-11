Співачка та актриса Дженніфер Лопес знялася у новому фільмі, який створив стрімінговий сервіс Netflix. Зірка перевтілилася у кілера, якій доводиться боротися зі злом.
Прем'єра фільму "Мати" відбудеться вже 12 травня. Окрім Джей Ло, головні ролі у кінокартині зіграли Джозеф Файнз, Люсі Паєс, Омарі Гардвік, Пол Рейсі й Гаель Гарсія Берналь. Трейлер до нового фільму вже з'явився на YouTube-каналах Netflix.
"У помсти обличчя матері. Смертоносна кілерка припиняє багаторічне переховування в лісах Аляски для порятунку доньки, яку любила на відстані. Дивіться фільм "Мати" у цей День матері", - йдеться в описі до трейлеру.
Сама актриса вже показала постер до нового фільму. Шанувальники вітають Джей Ло з новою роботою та пишуть, що актриса вдало перевтілилася на кілера з непростою долею.
Відомо, що роботу над фільмом "Мати" розпочали ще у 2020 році. У 2021 році сервіс Netflix розпочав зйомки, проте згодом їх довелося відкласти. Плани змінила пандемія коронавірусу.
Фільм "Мати" з Джей Ло - трейлер
Реакція коментаторів
Користувачі мережі прийшли у захват. У коментарях до трейлеру вони пишуть:
- "Дженніфер Лопес - драматична актриса, яку я дуже хотів побачити знову! Я б хотів, щоб вона обирала менше романтичних комедій і більше таких фільмів!"
- "Блін, я не можу пригадати, коли востаннє бачив Джей Ло у бойовику, подібному до цього. Дуже рідко можна побачити, і це насправді має дуже гарний вигляд. Обов’язково подивлюся"
- "Ось у таких фільмах я люблю дивитися Дженніфер у головній ролі!! Дуже чекаю на перегляд цього фільму!! Її характер такий зухвалий... Не можу дочекатися".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Netflix дав "зелене світло" анімаційному спінофу серіалу "Дивні дива".