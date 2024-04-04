Джулія Гарнер складе компанію Петро Паскалю і Ванессі Кірбі.

Американська акторка Джулія Гарнер, найбільш відома за серіалами "Озарк", "Американці" та "Вигадана Анна", приєдналася до акторського складу оновленої "Фантастичної четвірки" за коміксами Marvel.

У новому фільмі вона отримала роль Срібного серфера, а точніше його жіночої версії Шалла-Бал – коханої оригінального "серфера" Норріна Радда, пише Deadline з посиланням на власні джерела.

У кінокомпанії Marvel, яка наразі активно зайнята пошуком виходу з кризи в КВМ, цю інформацію поки офіційно не підтвердили.

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Як повідомляв УНІАН, 14 лютого 2024 року кінокомпанія Marvel нарешті оголосила акторський склад нової "Фантастичної четвірки", яка стане частиною шостої фази MCU.

Зокрема, роль Ріда Річардса (він же "Містер Фантастик") отримав Педро Паскаль (серіали "Гра престолів", "Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас"). Ванесса Кірбі ("Наполеон", "Уламки жінки", франшиза "Місія нездійсненна") дісталася роль Сью Сторм (вона ж "Жінка-невидимка"), а Джозефу Квінну ("Оверлонд", серіал "Дивні дива") – роль Джонні Сторма (він же "Людина-смолоскип"). Роль Бена Грімма (він же "Істота") отримав Ебон Мосс-Бахрах (серіал "Ведмідь").

Будь-які деталі про сюжет фільму наразі невідомі, проте джерела повідомляють, що його події відбуватимуться в альтернативному всесвіті та, ймовірно, в стилістиці 1960-х років.

Режисером фільму призначили Метта Шекмана, який до цього працював над багатьма популярними серіалами, зокрема, "Доктор Гаус", "Фарго", "Хороша дружина", "Гра престолів" і "ВандаВіжн".

Зйомки фільму планують розпочати наприкінці літа 2024 року в Лондоні.

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