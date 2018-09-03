"Час шуфутити": меми й жарти про пісню "3 сентября" Шуфутинського

За 25 років свого існування композиція стала візитною карткою виконавця, а соцмережі щороку на початку вересня вибухають десятками мемів.

За останні кілька років пісня Михайла Шуфутинського "Третье сентября" ("Третє вересня - укр.) вже встигла стати мемом, і в цей день користувачі соцмереж масово згадують її в різних жартах.

Вперше жарти про цю композицію з'явилися в 2011 році, коли в соцмережах почала розходитися фотографія американського репера Ріка Росса, яка супроводжувалася цитатою з пісні Шуфутинського. Варто відзначити певну зовнішню схожість між Шуфутинським і Россом.

Однак, масовості це явище набуло тільки у вересні 2013 року, коли в російському сегменті інтернету стали широко тиражуватися картинки й цитати з пісні. Саме тоді пісня Шуфутинського "3 сентября" почала перетворюватися на інтернет-мем.

Крім картинок, на просторах інтернету можна зустріти і різні варіанти відео.

Фантазія у людей розігралася навіть до таких варіантів:

Сам Михайло Шуфутинський такий великий інтерес користувачів соцмереж до пісні "Третье сентября" оцінював позитивно.

А ось як зустріли цей специфічний день - 3 вересня 2018 року - користувачі соцмереж цього разу:

в интернет можно начинать не ходить уже сегодня pic.twitter.com/x5Siix0iSk — David Homak (@aalien) September 2, 2018

Чувствуете этот запах? Знаете что это? Это первый дым от костров рябин! #3сентября — Nifly (@Niflyftw) September 2, 2018

В бункере:

-все мы знаем,для чего мы здесь собрались. Здесь он нас точно не достанет

-простите, у того человека в руках календарь

-ОСТАНОВИТЕ ЕГО,ОН ПЫТАЕТСЯ ПРИЗВАТЬ ДЕМОНА

*человек переворачивает страничку*

-НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ

*откуда-то сверху*:

Я КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕВЕРНУ#3сентября — Похулеймон (@Ponytvoegodvora) September 2, 2018

ПОРА ШУФУТИТЬ❗️ Настал тот самый день, когда лента наполняется шуточками типа: — Пожарная слушает.

— Алло, тут пожар

— Что горит?

— КОСТРЫЫЫЫЫЫ РЯБИИИИИИИННН! 🔥🔥🔥 #3сентября#кострырябин… https://t.co/Se7ZCgn3gb — Леся Ли (@_lesya_li) September 2, 2018

- Бэрримор, что это там горит на болотах?

- Костры рябин, сэр! Сегодня же 3 сентября!#шуфутинский#3сентября#КострыРябин — Юрий Тюмин (@tyumin_com) September 2, 2018

Як повідомляв УНІАН раніше, вперше пісня "3 сентября" була виконана шансон-виконавцем Михайлом Шуфутинським в далекому 1993 році.

За 25 років свого існування композиція стала візитною карткою виконавця, вона змогла завоювати мільйони сердець, у неї з'явилися мільйони ненависників, а соцмережі щороку на початку вересня вибухають десятками мемів.

З моменту першого виконання Шуфутинським цієї пісні минуло вже 25 років, і за цей час композиція перетворилася в мем, тому не натрапити в соцмережах на жарт про 3 вересня, або навіть не почути десь цю пісню практично неможливо.

Відео: Михайло Шуфутинський