этот материал доступен на русском

"Час шуфутити": меми й жарти про пісню "3 сентября" Шуфутинського

07:40, 03 вересня 2018
Курйози
3531 0

За останні кілька років пісня Михайла Шуфутинського "Третье сентября" ("Третє вересня - укр.) вже встигла стати мемом, і в цей день користувачі соцмереж масово згадують її в різних жартах.

Вперше жарти про цю композицію з'явилися в 2011 році, коли в соцмережах почала розходитися фотографія американського репера Ріка Росса, яка супроводжувалася цитатою з пісні Шуфутинського. Варто відзначити певну зовнішню схожість між Шуфутинським і Россом.

Варто відзначити певну зовнішню схожість між Шуфутинським і Россом / фото з соцмереж

Однак, масовості це явище набуло тільки у вересні 2013 року, коли в російському сегменті інтернету стали широко тиражуватися картинки й цитати з пісні. Саме тоді пісня Шуфутинського "3 сентября" почала перетворюватися на інтернет-мем.

Крім картинок, на просторах інтернету можна зустріти і різні варіанти відео.

Фантазія у людей розігралася навіть до таких варіантів:

Сам Михайло Шуфутинський такий великий інтерес користувачів соцмереж до пісні "Третье сентября" оцінював позитивно.

А ось як зустріли цей специфічний день - 3 вересня 2018 року - користувачі соцмереж цього разу:

Як повідомляв УНІАН раніше, вперше пісня "3 сентября" була виконана шансон-виконавцем Михайлом Шуфутинським в далекому 1993 році.

За 25 років свого існування композиція стала візитною карткою виконавця, вона змогла завоювати мільйони сердець, у неї з'явилися мільйони ненависників, а соцмережі щороку на початку вересня вибухають десятками мемів.

З моменту першого виконання Шуфутинським цієї пісні минуло вже 25 років, і за цей час композиція перетворилася в мем, тому не натрапити в соцмережах на жарт про 3 вересня, або навіть не почути десь цю пісню практично неможливо.

Відео: Михайло Шуфутинський
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #соцмережі#пісня#меми