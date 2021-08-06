Музикантам відмовили в оренді приміщення для проведення майбутнього концерту.

Учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький (прізвисько "Мурик") відреагував на скасування їхнього запланованого концерту до Дня незалежності на даху ЦУМ у Києві словами: "Back in USSR!! Повернення в "совок".

Про це музикант написав на своїй сторінці в Instagram.

5 серпня у команді, яка займається організацією подій, Svitlo Concert заявили про відмову у співпраці з гуртом через непатріотичну позицію артистів, про яку дізналися через суспільний розголос лише недавно.

Йшлося про відмову в оренді приміщення у ЦУМ.

Читайте такожБрати Коен не зніматимуть фільми разом: розсекречена причинаМуравицький у відповідь заявив, що організатори самі звернулися до них і запропонували свою локацію.

За словами музиканта, вони мали на той час чотири аналогічні пропозиції у Києві, Одесі та Харкові, але погодилися вони саме на концерт на даху.

Муравицький назвав відмову у проведенні концерту "порушенням громадянських прав".

Тепер ми не можемо давати концерти для своїх друзів, прихильників, які заплатили гроші за наш концерт? Що за дичина? Історія вже знала подібні випадки, коли неугодним рок-гуртам забороняли проводити концерти. Це було у 80-ті минулого століття", – написав Муравицький.

Музикант пообіцяв фанатів повідомити про новий концерт і презентацію альбому.

Останнім часом Green Grey не щастить з виступами. Наприкінці липня музикантів виключили з великого концерту до Дня незалежності на НСК "Олімпійському". Тоді гурт стверджував, що це рішення ухвалили через нібито російську мову у тексті пісні.

Проте на Банковій це спростували: музикантів вирішили не брати до програми через нещодавно висловлену позицію Муравицького щодо Закону про мову.

Автор: Яна Ставська