Фільм з Полом Мескалем і Джессі Баклі в головних ролях вийде в прокат наприкінці 2025 року.

Кінокомпанія Focus Features показала перший трейлер історичної драми "Гамнет" (Hamnet) від оскароносної режисерки Хлої Чжао, що стане її першої за чотири роки роботою після доволі суперечливих "Вічних" для Marvel.

Фільм розповідає вигадану історію з життя знаменитого англійського драматурга 16 століття Вільяма Шекспіра, фокусуючись на трагічній події в його родині – смерті єдиного 11-річного сина Гамнета. Під впливом горя Шекспір створює класичну п'єсу "Гамлет".

Шекспіра у фільмі зіграв ірландський актор Пол Мескаль ("Після сонця", "Всі ми незнайомц", "Гладіатор II"), а образ дружини письменника Агнес втілила його співвітчизниця Джессі Баклі ("Незнайома дочка", "Чоловічий рід", серіали "Чорнобиль", "Фарго").

Відео дня

Також у стрічці задіяні Джо Алвін ("Фаворитка", "Види милосердя", "Бруталіст") та Емілі Вотсон ("Еквілібріум", "Дрібниці життя", серіали "Чорнобиль", "Дюна: Пророцтво").

Світова прем'єра "Гамнета" відбудеться вже у вересні 2025 року в рамках Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Тим часом, в американський прокат він має вийти 27 листопада 2025 року, а у решті країн світу – після 12 грудня. Чи покажуть стрічку в Україні, наразі невідомо.

Хлої Чжао – чим відома

Американська режисерка китайського походження Хлої Чжао прославилася на увесь світ у 2020 році завдяки своїй соціальній драмі "Земля кочівників", що розповідала про життя людей, які втратили житло й вимушені кочувати по Заходу США в будинках на колесах, перебиваючись тимчасовими заробітками.

Тріумф стрічки розпочався з Венеційського кінофестивалю у вересні 2020 року, де "Земля кочівників" здобула три нагороди, включно з "Золотим левом". Кульмінацією ж успіху фільму стала перемога в трьох номінаціях на "Оскар-2021", включно з "Найкращий фільм" та "Найкращий режисер".

Для Чжао це була друга повнометражна робота після незалежної драми "Пісні, яких навчили мене мої брати" (2015) та неовестерна "Наїзник" (2017), які також мали багату фестивальну історію та схвальні відгуки критиків, але були менш помітні для широкої аудиторії.

Після успіху "Землі кочівників" Чжао спробувала свої сили у високобюджетному кіно, знявши супергеройський фільм "Вічні" 2021 року з кіновсесвіту Marvel, одну з головних ролей в якому зіграла Анджеліна Джолі. Однак стрічка отримала змішані відгуки як від критиків, так і від глядачів.

Вас також можуть зацікавити новини: