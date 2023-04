В український прокат фільм вийде 28 червня 2023 року.

Кінокомпанія Lucasfilm випустила повний трейлер майбутнього пригодницького бойовика "Індіана Джонс і реліквія долі" (Indiana Jones and the Dial of Destiny), який стане п'ятою частиною легендарної франшизи з Гаррісоном Фордом.

Події нового фільму, що повертає Індіану на "великі екрани" через 15 років після виходу попереднього фільму, будуть відбуватися в 1969 році в розпал космічної гонки. Джонса турбує той факт, що уряд США залучив колишніх нацистів, щоб перемогти Радянський Союз у змаганні за політ у космос. Тим часом Юрген Воллер (Мадс Міккельсен – "Ще по одній", "Ганнібал", "Доктор Стрендж"), співробітник NASA і колишній нацист, який брав участь у програмі висадки на Місяць, хоче зробити світ кращим – тільки так, як він вважає за потрібне. У цьому йому допомагатимуть інші віддані нацисти, ролі яких виконали Томас Кречман ("Піаніст", "Операція "Валькірія", "Месники: Ера Альтрона") і Бойд Холбрук ("Нарко", "Пісочна людина", "Логан"). Тим часом на боці Джонса будуть його хрещена дочка Хелена Шоу (Фібі Воллер-Брідж з "Флібег"), а також персонажі Антоніо Бандераса ("Маска Зорро", "Відчайдушний") і Тобі Джонса ("Перший месник", "Тетріс").

Режисером фільму виступив Джеймс Менголд, в послужному списку якого такі фільми, як "Перерване життя", "Поїзд на Юму", "Логан" і "Аутсайдери". Це перший фільм серії, який зняв не Стівен Спілберг.

Як повідомляв УНІАН, прем'єра фільму "Індіана Джонс і реліквія долі" відбудеться на 76-му Каннському кінофестивалі в травні 2023 року. Відкриє ж фестиваль історична драма "Фаворитка" з Джонні Деппом у головній ролі.

Крім того, в Каннах цього року покажуть довгоочікувані фільми "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе і "Місто астероїдів" Веса Андерсона, а також короткометражку Педро Альмодовара в жанрі ЛГБТ-вестерн, в якій головні ролі зіграли Ітан Хоук і Педро Паскаль.

