Актори культового ситкому "Друзі" почали оплакувати свого колегу Меттью Перрі задовго до його смерті, оскільки він дуже тяжко боровся зі своєю залежністю.
Про це в інтерв'ю Vanity Fair розповіла Дженніфер Еністон. За її словами, друзі не полишали спроб допомогти Перрі у боротьбі з його залежністю. Відверто актор розповідав про цей шлях у своїм мемуарах "Друзі, коханки і велика халепа":
"Ми робили все, що могли, коли могли. Але нам здавалося, що ми вже давно оплакуємо Меттью, бо його боротьба з цією хворобою була для нього дуже важкою. Хоч як це було важко для нас усіх і для шанувальників, частина мене вважає, що так краще. Я рада, що він позбувся того болю".
Еністон завжди розуміла, що "Друзі" стали унікальним поєднанням кастингу й дивовижного збігу обставин, проте справжній особистий вплив серіалу вона усвідомила лише під час возз’єднання акторів у 2021 році. Тоді міжнародні фанати ділилися історіями про те, як завдяки серіалу вони опанували англійську або змогли пережити складні життєві періоди.
"Те, що допомогло мені стати кращою, - це усвідомлення, що я можу дати світові й підтримати інших. Якби "Друзі" були єдиною роботою в моєму резюме, я була б неймовірно щаслива та вдячна", - додала вона.
Смерть Меттью Перрі
Нагадаємо, у жовтні 2023 року Меттью Перрі, відомий за роллю Чендлера Бінга в хітовому серіалі "Друзі", трагічно помер у своїй ванній у Лос-Анджелесі.
Згідно з висновками судово-медичної служби, причиною смерті 54-річного актора стали гострі наслідки вживання кетаміну, до яких додалися інші фактори, зокрема кардіологічні.
Розробники серіалу та його колеги висловили глибоку шану, тугу та вдячність за його талант і доброту. Також його смерть глибоко шокувала фанатів культового ситкому.