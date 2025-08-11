Вона рада, що він більше не страждає.

Актори культового ситкому "Друзі" почали оплакувати свого колегу Меттью Перрі задовго до його смерті, оскільки він дуже тяжко боровся зі своєю залежністю.

Про це в інтерв'ю Vanity Fair розповіла Дженніфер Еністон. За її словами, друзі не полишали спроб допомогти Перрі у боротьбі з його залежністю. Відверто актор розповідав про цей шлях у своїм мемуарах "Друзі, коханки і велика халепа":

"Ми робили все, що могли, коли могли. Але нам здавалося, що ми вже давно оплакуємо Меттью, бо його боротьба з цією хворобою була для нього дуже важкою. Хоч як це було важко для нас усіх і для шанувальників, частина мене вважає, що так краще. Я рада, що він позбувся того болю".

Еністон завжди розуміла, що "Друзі" стали унікальним поєднанням кастингу й дивовижного збігу обставин, проте справжній особистий вплив серіалу вона усвідомила лише під час возз’єднання акторів у 2021 році. Тоді міжнародні фанати ділилися історіями про те, як завдяки серіалу вони опанували англійську або змогли пережити складні життєві періоди.

"Те, що допомогло мені стати кращою, - це усвідомлення, що я можу дати світові й підтримати інших. Якби "Друзі" були єдиною роботою в моєму резюме, я була б неймовірно щаслива та вдячна", - додала вона.

Смерть Меттью Перрі

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Меттью Перрі, відомий за роллю Чендлера Бінга в хітовому серіалі "Друзі", трагічно помер у своїй ванній у Лос-Анджелесі.

Згідно з висновками судово-медичної служби, причиною смерті 54-річного актора стали гострі наслідки вживання кетаміну, до яких додалися інші фактори, зокрема кардіологічні.

Розробники серіалу та його колеги висловили глибоку шану, тугу та вдячність за його талант і доброту. Також його смерть глибоко шокувала фанатів культового ситкому.

