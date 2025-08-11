Творці отримали необмежений доступ до приватних архівів режисера.

Відеосервіс Apple TV+ представив перший погляд на документальний фільм Ребекки Міллер про американського режисера Мартіна Скорсезе.

Прем'єру "Містера Скорсезе" заплановано вже на 17 жовтня цього року. Згідно з анонсом, п'ятисерійний фільм знято крізь призму творчості митця. Стрічка досліджує його багатогранність, надзвичайну кар'єру та унікальну особисту історію.

Творці отримали ексклюзивний, необмежений доступ до приватних архівів Скорсезе, тож робота базується на розмовах із самим режисером та раніше не опублікованих інтерв'ю з друзями, родиною та творчими партнерами, серед яких Роберт Де Ніро, Деніел Дей-Льюїс, Леонардо ДіКапріо, Мік Джаггер, Роббі Робертсон, Тельма Скунмейкер, Стівен Спілберг, Шерон Стоун, Джоді Фостер, Пол Шредер, Марго Роббі, Кейт Бланшетт, Джей Кокс і Родріго Пріето, а також його дітьми, дружиною Гелен Морріс і близькими друзями дитинства.

Відео дня

"Містер Скорсезе" досліджує, як його власний барвистий життєвий досвід вплинув на його художнє бачення, оскільки кожен його фільм вражав світ своєю оригінальністю. Починаючи з його студентських фільмів у Нью-Йоркському університеті і аж до сьогоднішнього дня, цей документальний фільм досліджує теми, які зачарували Скорсезе і вплинули на його творчість, включаючи місце добра і зла в фундаментальній природі людства".

Мартін Скорсезе: довідка

Мартін Скорсезе народився 17 листопада 1942 року в районі Квінс (Нью-Йорк) у сім’ї італійського походження та виріс у Маленькій Італії, що пізніше слугувало натхненням для багатьох його фільмів.

З юності захоплений кінематографом, він здобув ступені бакалавра (1964) та магістра (1966) у сфері кінематографії в Нью-Йоркському університеті (NYU), де згодом навіть викладав.

Скорсезе відомий своїм жорстким, інтенсивним зображенням американської культури, зокрема кримінального світу, а також тонким поєднанням насилля, віри й спокути. Його творча манера містить характерні прийоми: використання voice-over, freeze-frame, змін фокусної точки, динамічне освітлення та монтаж - що створює негайно впізнаваний стиль.

За півстолітню кар’єру Скорсезе зняв понад 25 повнометражних художніх фільмів та 16 документальних робіт. Його найвідоміші стрічки включають: Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, Casino, Gangs of New York, The Aviator, The Departed (за який він отримав Оскар у 2006-му), The Wolf of Wall Street, The Irishman і Killers of the Flower Moon (2023)

Скорсезе - одна з центральних фігур кінематографу New Hollywood. Він є володарем премії Оскар, чотирьох BAFTA, трьох Еммі, Ґреммі та двох "Золотих глобусів", а також численних почесних відзнак. Деякі його фільми було інкорпоровано до Національного реєстру фільмів Конгресу США як культурно чи історично значущі. Також він заснував кілька організацій із збереження кінокласики: The Film Foundation (1990), World Cinema Foundation (2007) та African Film Heritage Project (2017).

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі він висловив підтримку Україні, зазначивши, що дуже стурбований російською агресією, адже вірить у захист демократії та свободи слова.

Вас також можуть зацікавити новини: