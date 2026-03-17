Вийшов тизер шпигунського трилера 'Джек Раян: Війна привидів'

Повнометражне продовження хітового серіалу вийде 20 травня 2026 року на Amazon Prime Video.

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video показав трейлер шпигунського трилера "Джек Раян: Війна привидів" (Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War), що стане продовженням серіалу 2018-2023 років.

За сюжетом фільму, колишній аналітик ЦРУ Джек Раян, а тепер заступник голови американської розвідки, буде протистояти радикалізованому мілітаристському угрупуванню, яке задумало щось дуже нехороше.

Як і в серіалі, головну роль у новинці зіграв Джон Кразінські ("Тихе місце", "Уявні друзі", серіал "Офіс").

Також до своїх ролей з телевізійного шоу помернулися Венделл Пірс (серіали "Дроти", "Форс-мажори"), Майкл Келлі ("Людина зі сталі", "Еверест", серіали "Картковий будинок", "Пінгвін") та Бетті Габріель ("Пастка", "Новокаїн").

Серед нових імен у касті – Сієнна Міллер ("Я спокусила Енді Воргола", "Зоряний пил", "Джі Ай Джо: Атака Кобри", "Американський снайпер").

Режисером фільму виступив Ендрю Бернштейн, який до цього працював над багатьма гучними серіалами, в тому числі "Воно: Ласкаво просимо до Деррі", "Дипломатка" та "Озарк".

Серіал "Джек Райан" – що відомо

Шпигунський серіал "Джек Раян" (Tom Clancy's Jack Ryan) виходив у 2018-2023 роках та налічує чотири сезони. Він був створений на основі однойменного персонажа серії романів Тома Кленсі.

Головний герой серії – колишній морпіх і аналітик ЦРУ Джек Раян, який з часом стає польовим агентом, залученим до небезпечних місій по всьому світу. Згодом він стає заступником голову ЦРУ.

У серіальній версії головну роль виконував Джон Кразінські – він був п'ятим актором, який зіграв Джека Раяна після Алека Болдвіна (1990), Гаррісона Форда (1992, 1994), Бена Аффлека (2002) і Кріса Пайна (2014) в інших фільмах про цього героя.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 80% схвалення від критиків і 74% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 66 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,6 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

