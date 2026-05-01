Журі Венеційської бієнале, до якої допустили Росію, у повному складі пішло у відставку

Керівництво виставки пішло на несподівані заходи.

Міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале у повному складі подало у відставку. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті виставки.

Причини такого рішення журі, яке очолювала бразильська кураторка Соланж Фаркас, не уточнюються. Лише кілька днів тому журі вирішило не розглядати як претендентів на нагороди роботи з країн, лідерів яких переслідує Міжнародний кримінальний суд.

Таким чином, були фактично виключені з конкурсу представники Ізраїлю та Росії. Після цього Ізраїль пригрозив звернутися до суду.

Примітно, що керівництво виставки рішення журі не критикувало, лише пообіцяло глядачам низку заходів як компенсацію. Зокрема, відвідувачі Бієнале вперше самі зможуть обирати улюблених художників – у тому числі з Росії та Ізраїлю, всупереч рішенню журі.

Церемонію нагородження перенесли на 22 листопада. Раніше вона була призначена на 9 травня.

Венеціанська бієнале-2026

Це не перший скандал, який виник навколо Венеціанської бієнале-2026. Раніше на захід вперше з 2022 року була допущена Росія, що викликало шквал критики. Зокрема, Європейський Союз офіційно пригрозив скасувати фінансування. Йдеться про грант розміром у 2 млн євро.

У результаті це рішення все ж прийняли. Представник Єврокомісії Том Реньє на брифінгу в Брюсселі підтвердив, що бієнале було позбавлено гранту.

