Новий фільм за Resident Evil: вийшов перший трейлер екранізації культової гри

Sony опублікувала тизер-трейлер нової екранізації Resident Evil ("Оселя зла"). Цього разу режисером та автором сценарію виступив Зак Креггер, який здобув широке визнання як майстер сучасного хоррору після успіху фільмів "Варвар" (2022) і "Зброя" (2025).

Це кінематографічний перезапуск франшизи, який ніяк не пов'язаний із попередніми частинами з Міллою Йовович і розповість самостійну історію кур'єра, який потрапив до Ракун-Сіті під час викиду вірусу.

Цікавою особливістю фільму стане подача – Креггер поєднує перспективу від першої та третьої особи, відсилаючи до сучасних частин ігрової франшизи Resident Evil.

Ті, хто подивився хоррор на тестових показах, називають нову екранізацію "Божевільним Максом" у світі хоррорів. Картина Зака Креггера триває 1,5 години і весь час рухається без зупинки. У кадрі регулярно з’являються монстри, багато з яких створені за допомогою практичних ефектів.

Світовий прокат фільму жахів Resident Evil заплановано на 18 вересня 2026 року. У головній ролі знявся Остін Абрамс (серіал "Ейфорія").

Раніше в інтернеті з'явилися перші кадри зі знімального майданчика фільму за мотивами Elden Ring. За чутками, це буде найдорожчий фільм студії A24, і його бюджет перевищить 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, також у виробництві знаходяться серіальні адаптації Baldur's Gate, God of War, Wolfenstein, Far Cry та Mass Effect.

