Джей Ло закрутила заборонений роман із відомим актором: Netflix показав трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував офіційний трейлер нової романтичної комедії "Офісний роман" (Office Romance), у якій головні ролі виконали Дженніфер Лопес ("Якщо свекруха – монстр", "Весільний переполох") та Бретт Голдштейн ("Тед Лассо", "Тор: Кохання і грім")

"Романтична комедія, що загрожує кар'єрі… але ризик того вартий", – йдеться в описі ролика.

"Офісний роман" з Джей Ло та Бреттом Голдштейном – що відомо

Ця "гаряча" романтична комедія розповідає про таємний офісний роман і неприємності пари трудоголіків, які почнуть "думати серцем", підкреслили творці стрічки.

Відомо, що Лопес гратиме сувору керівницю компанії, а Голдштейн – нового співробітника. Між ними практично відразу ж спалахне роман на тлі заборони на стосунки в офісі. Це класична романтична комедія з конфліктом "робота проти почуттів".

Режисером стрічки є Ол Паркер ("Готель "Меріголд", "Мама Мія 2"). Фільм вийде на великі екрани 5 червня 2026 року.

