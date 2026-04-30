Вийшов трейлер нового горору 'Оселя зла' від Зака Крегера зі зіркою 'Ейфорії' (відео)

Прем'єра фільму запланована на вересень цього року.

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала тизер-трейлер нового горору "Оселя зла" (Resident Evil) від відомого режисера Зака Крегера ("Зброя", "Варвар"). Фільм знятий для IMAX, на великі екрани вийде 18 вересня 2026 року.

Як зазначається в описі до ролика, це захоплююча і жахлива нова інтерпретація франшизи "Обитель зла".

"Оселя зла" Зака Крегера – що відомо про сюжет

У абсолютно новій історії фільм розповідає про медичного кур'єра Браяна, який мимоволі опиняється втягнутим у напружену, безперервну гонку за виживання, коли в одну жахливу ніч навколо нього розгортається справжній хаос.

Головну роль у фільмі виконав американський актор Остін Абрамс, який зіграв у популярних серіалах "Ейфорія" та "Ходячі мерці".

Також повідомляється, що сценарій до стрічки написав Зак Крегер у співпраці з Шеєм Хатеном.

"Оселя зла" Зака Крегера - трейлер

Нова "Оселя зла" була знята кінокомпаніями Columbia Pictures і Constantin Film за участю TriStar Pictures.

