Жінка каже, що це для неї велика честь.

Американська акторка Марго Роббі, яка відома за фільмами "Загін самогубців", "Барбі" та багатьма іншими кінороботами, стала лауреаткою премії "AACTA Trailblazer Award". Про це повідомляє видання Varietу.

Премія вручається з 2015 року Австралійською академією кіно та телевізійних мистецтв за досягнення талановитих особистостей, визнаючи їхній внесок у просування австралійського кіно як у самій Австралії, так і за її межами. Вона є австралійським аналогом престижних кінопремій "Оскар" чи "BAFTA".

"Вплив Марго Роббі виходить за межі екрану, адже вона продовжує формувати наративи та кидати виклик нормам. Її відданість у справі прав та можливостей жінок у кіно в поєднанні з талантом та діловою хваткою, робить Роббі впливовою фігурою у світі розваг і заслуженою лауреаткою премії "AACTA Trailblazer Award 2024", - заявили організатори.

Цікаво, що Академія хоче відзначити дві кінороботи Марго Роббі у фільмах "Я, Тоня", де вона зіграла роль фігуристки Тоні Гардінґ та кіноробота "Сенсація". В ній Марго зіграла молоду жінку, яка намагається вижити в токсичному середовищі світу телебачення.

Сама Роббі вже встигла прокоментувати цю новину так:

"Австралія завжди була моєю опорою. Тому отримати таке визнання тут - неймовірно особливо. Я вірю в силу сторітелінгу та вплив, який він може мати на формування культури та натхнення інших".

Нагадаємо, нещодавно було оголошено номінантів на кінопремію "Оскар-2024". Серед них немає Марго Роббі, проте голлівудські зірки невдоволені таким рішенням і вимагають додати її та режисерку фільму "Барбі" Грету Гервіг до переліку.

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