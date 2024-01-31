Американська акторка Марго Роббі, яка відома за фільмами "Загін самогубців", "Барбі" та багатьма іншими кінороботами, стала лауреаткою премії "AACTA Trailblazer Award". Про це повідомляє видання Varietу.
Премія вручається з 2015 року Австралійською академією кіно та телевізійних мистецтв за досягнення талановитих особистостей, визнаючи їхній внесок у просування австралійського кіно як у самій Австралії, так і за її межами. Вона є австралійським аналогом престижних кінопремій "Оскар" чи "BAFTA".
"Вплив Марго Роббі виходить за межі екрану, адже вона продовжує формувати наративи та кидати виклик нормам. Її відданість у справі прав та можливостей жінок у кіно в поєднанні з талантом та діловою хваткою, робить Роббі впливовою фігурою у світі розваг і заслуженою лауреаткою премії "AACTA Trailblazer Award 2024", - заявили організатори.
Цікаво, що Академія хоче відзначити дві кінороботи Марго Роббі у фільмах "Я, Тоня", де вона зіграла роль фігуристки Тоні Гардінґ та кіноробота "Сенсація". В ній Марго зіграла молоду жінку, яка намагається вижити в токсичному середовищі світу телебачення.
Сама Роббі вже встигла прокоментувати цю новину так:
"Австралія завжди була моєю опорою. Тому отримати таке визнання тут - неймовірно особливо. Я вірю в силу сторітелінгу та вплив, який він може мати на формування культури та натхнення інших".
Нагадаємо, нещодавно було оголошено номінантів на кінопремію "Оскар-2024". Серед них немає Марго Роббі, проте голлівудські зірки невдоволені таким рішенням і вимагають додати її та режисерку фільму "Барбі" Грету Гервіг до переліку.