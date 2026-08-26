Стало відомо, хто зіграє нового Робокопа

Зйомки нового серіалу від Amazon Prime Video мають розпочатися на початку 2027 року.

Англійський актор Ден Стівенс ("Красуня і Чудовисько", "Неідеальний чоловік", "Ебігейл", "Ритуал", "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", "Ідеальна зброя", серіали "Абатство Даунтон", "Легіон") отримав головну роль в новій серіальній адаптації науково-фантастичного фільму "Робокоп" (Robocop).

Як пише Variety, Стівенс зіграє загиблого військового-героя, чию свідомість перемістять в тіло потужного робота, якого гігантський технологічний конгломерат переконав місцеву владу поставити на службу в поліції міста.

Шоуранером і сценаристом нового проєкту став Пітер Око, який свого часу працював над серіалами "Офіс", "Залишені", "Елементарно", "Чорні вітрила", "Мертві, як я" та іншими.

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Вперше про підготовку нового серіалу про Робокопа від Amazon Prime стало відомо у 2022 році, однак якась конкретика з'явилася лише у липні 2026 року.

Тоді ЗМІ повідомляли, що зйомки серіалу мають розпочатися на початку 2027 року в Ванкувері (Канада). Перший сезон налічуватиме вісім епізодів, а частину з них, за чутками, має зняти Джеймс Ван (франшизи "Пила", "Астрал", "Закляття", "Аквамен"), який також є одним з продюсерів проєкту.

"Робокоп" – історія франшизи

Оригінальний науково-фантастичний екшн "Робокоп" від режисера Пола Верховена вийшов у 1987 році з Пітером Веллером в головній ролі. Він розповідав про Детройт майбутнього, в якому свідомість загиблого зразкового поліцейського Алекса Мерфі помістили в тіло робота. Втім, згодом корпорація, яка розробила програму "Робокоп", зрозуміла, що він залишився більше людиною, ніж машиною, і це стало для них проблемою.

Фільм отримав схвальні відгуки критиків і був успішним в прокаті, тож згодом за ним послідували два сиквели, у 1990 та 1993 роках, також з Веллером в головній ролі, а ще кілька серіалів, мультсеріалів, відеоігор та коміксів.

В 2014 році франшизу вирішили перезапустити однойменним фільмом з Юелем Кіннаманом в головній ролі. Втім, стрічка від бразильського режисера Жозе Падільї отримала посередні відгуки та зібрала в прокаті менше, ніж від неї очікували продюсери.

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