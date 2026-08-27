Netflix нарешті випустив анонс сиквелу 'Одного разу в Голлівуді' з Бредом Піттом (відео)

Зняв стрічку Девід Фінчер за сценарієм Квентіна Тарантіно.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший тизер сиквелу чорної комедії Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood) 2019 року.

Одночасно стала відома назва проєкту – "Нові пригоди й халепи Кліффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth).

В центрі сюжету фільму опиниться один з головних героїв першого фільму – колишній каскадер Кліфф Бут.

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Подію стрічки відбуватимуться у 1977 році в Лос-Анджелесі, через вісім років після фіналу "Одного разу в Голлівуді". Покинувши каскадерську роботу, Бут тепер працює "фіксером в студії", до чиїх обов'язків входить розв'язання складних ситуацій під час зйомок.

Режисер оригінальної стрічки Квентін Тарантіно в сиквелі виступив лише сценаристом та одним з продюсерів, тоді як зняв продовження інший голлівудський майстер – Девід Фінчер ("Сім", "Бійцівський клуб", "Соціальна мережа", "Загублена", "Вбивця").

Окрім Бреда Пітта у фільмі також знялися Елізабет Дебікі ("Вдови", "Тенет", "Вартові галактики 2", серіали "Нічний адміністратор", "Корона"), Скотт Каан ("Трилогія Оушена", серіал "Поліція Гаваїв"), Карла Гуджино ("Діти шпигунів", "Місто гріхів", "Хранителі", "Заборонений прийом", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Падіння дому Ашерів"), Яг'я Абдул-Матін II ("Ми", "Кендімен", франшиза "Аквамен", серіали "Вартові", "Диво-людина", "Гнів"), Пітер Веллер (франшиза "Робокоп", серіал "Сини анархії"), Голт Маккелені ("Гнів людський", "Місія неможлива: Фінальна розплата", серіал "Мисливець за розумом"), Тімоті Оліфант (серіали "Дедвуд", "Мандалорець", "Чужий: Земля", "Лакі") та інші.

Стрічка вийде в обмежений прокат в окремих країнах лише в IMAX 25 листопада 2026 року (України це, на жаль, не стосується), а для широкої аудиторії вона стане доступна на Netflix з 23 грудня.

Про що фільм "Одного разу в Голлівуді"

Світова прем'єра чорної комедії "Одного разу в Голлівуді" від Квентіна Тарантіно ("Кримінальне чтиво", "Вбити Білла", "Безславні виродки", "Джанґо вільний", "Мерзенна вісімка") відбулася 21 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Наразі це останній його повнометражний фільм в кар'єрі.

Події фільму відбувалися в 1969 році в Голлівуді, а в центрі сюжету був колишній зірка вестернів Рік Далтон у виконанні Леонардо Ді Капріо, який відчайдушно намагався відродити кар'єру. Допомагав йому в цьому його давній друг і дублер Кліфф Бут, образ якого втілив Бред Пітт. Одночасно стрічка показала альтернативний розвиток події, пов'язаних з вбивством акторки Шерон Тейт членами культу Чарльза Менсона.

Стрічка була схвально сприйнята як критиками, так і глядачами, зібрала хорошу касу в прокаті та отримала чимало престижних нагород і номінацій, в тому числі 10 номінацій на "Оскар" – з них дві переможні: за найкращу чоловічу роль другого плану для Бреда Пітта та за найкращу роботу художника-постановника.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 86% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" і 70% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 84 з 100 балів з відзнакою "Обов'язково до перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне визнання"), а широка аудиторія – в 7,5 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

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