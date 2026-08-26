Вийшов трейлер романтичної комедії 'Гіпотеза кохання' з Лілі Рейнхарт (відео)

Фільм вийде 23 вересня 2026 року на Prime Video.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав трейлер романтичної комедії "Гіпотеза кохання" (The Love Hypothesis), знятої на основі однойменного роману Елі Гезелвуд 2021 року.

В центрі сюжету – студентка докторантури Олів Сміт та її куратор-професор доктор Адам Карлсен, які розпочинають фейкові стосунки, щоб перевірити власні теорії про кохання.

Головні ролі в екранізації зіграли Лілі Рейнгарт (серіал "Рівердейл") та Том Бейтман ( "Вбивство у Східному експресі", "Смерть на Нілі").

Відео дня

Зняла фільм американська режисерка Клер Скенлон, відома за ромкомом "Підстава" 2018 року для Netflix.

Саундтрек до фільму написала відома композиторка Лора Карпман, номінована на "Оскар" за комедійну драму "Американське чтиво" 2023 року.

Фільм вийде 23 вересня 2026 року на Prime Video.

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